Созданы насекомые-киборги, способные искать взрывчатые вещества

Сегодня обнаружением наземных мин, бомб и других взрывчатых устройств занимаются солдаты-саперы или специально обученные собаки. Однако каждый раз они рискуют своими жизнями, поэтому ученые пытаются разработать новые способы обнаружения взрывчаток, а для их обезвреживания используются роботы. Недавно американским ученым удалось внедрить в мозг и саранчи электроды и превратить их в киборгов, способных учуять содержащиеся во взрывчатых устройствах вещества. Точность их обнаружения составляет внушительные 80%, только вот в созданной технологии есть несколько значительных минусов. Причем никому неизвестно, смогут ученые их устранить.

О том, как американским ученым удалось превратить саранчу в киборгов, было рассказано в научном журнале New Scientist. Исследователям было известно, что когда на рецепторы усиков саранчи попадают различные вещества, в их мозг ах активируются совершенно разные участки. Они предположили, что если в голову американской саранчи (Schistocerca americana) вживить электроды для улавливания реакции на различные запахи, они смогут распознавать наличие в воздухе частиц взрывчатых веществ. Чтобы проверить свое предположение, исследователи провели эксперимент.

Насекомые умеют находить взрывчатку

Как и говорилось выше, ученые вживили в мозг и саранчи электроды для улавливания электрической активности нейронов в ответ на запахи. Электроды были протянуты к закрепленному на спине насекомых устройству для усиления поступающих сигналов. Затем усики насекомых-киборгов были подвергнуты воздействию частиц различных взрывчатых веществ. Таким способом ученые выяснили, какие именно области мозг а активируются при запахи тех или иных химических соединений.

На втором этапе исследования насекомых возили по комнатам, воздух в которых был насыщен частицами разных взрывчатых веществ. По расчетам ученых, каждое отдельное насекомое распознавало вид веществ с 60% точностью, а при использовании нескольких насекомых точность повышалась до 80%. Это весьма неплохие результаты, только вот из-за нескольких недостатков технологии насекомые-киборги не могут использоваться в качестве саперов.

Первым большим недостатком является то, что после внедрения в мозг электродов и установки на спину усилителя сигналов, насекомые не могут самостоятельно передвигаться. Даже в ходе эксперимента их пришлось возить на тележке, поэтому выпускать саранчу на заминированные поля для поиска взрывчатых веществ явно не получится. Однако есть вероятность того, что исследователям удастся уменьшить размеры электродов и усилителей.

Второй недостаток состоит в том, что после внедрения электродов в мозг , насекомые жили не более семи часов. Однако это не такая уж и большая проблема, потому что насекомых и так нельзя назвать долгожителями, к тому же нескольких часов вполне должно хватить для успешного проведения военной миссии.

Примечательно, что это не первая технология поиска взрывчатых веществ при помощи крошечных созданий. В 2019 году мы рассказывали вам о компании Raytheon, которые разработали генетически-модифицированных бактерий, способных находить мины и сигнализировать об их местоположении при помощи яркого свечения. Подробнее об этой технологии можно почитать в нашем специальном материале.

Так выглядит саранча для обнаружения взрывчаток