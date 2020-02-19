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Мифы о COVID-2019: можно ли лечить коронавирус мегадозированием витамина С?

Пока весь мир затаив дыхание наблюдает за развитием событий вокруг вспышки коронавируса, количество фейковых новостей о COVID-2019 просто зашкаливает. Особенно это касается новостей о лекарственных препаратах, которые якобы доказали свою эффективность. Примечательно, что большую огласку приобрела новость о «лечении» коронавируса лошадиными дозами витамина С. Но как на самом деле обстоят дела с лекарственными и профилактическими препаратами от близкого родственника атипичной пневмонии?


Фейковые новости и фейковые лекарства

Не исключено, что в очередной сезон эпидемии гриппа и ОРВИ вы лично сталкивались с такими препаратами как арбидол, оциллококцинум и др. Эти препараты стоят недешево, однако их эффективность не доказана. В составе якобы противовирусных лекарств содержится действующее вещество, например в препарате оциллококцинум присутствует экстракт печени мускусной утки (Anas Barbariae Hepatis et Cordis Extractum, которой не существует в природе), разведенный в 10400 степени воды. Не нужно быть ученым, чтобы понять, что кроме воды с сахаром (в лучшем случае) в этих лекарствах ничего нет. Однако как только россияне забеспокоились о коронавирусе, продажи подобных фуфломицинов только возросли.

Но это лишь пол беды. Ходят слухи, что чеснок может спасти вас от зловещего коронавируса. Более того, некоторые люди в целях профилактики пили отбеливатель и перекись водорода. Однако популярнее всего оказался миф о том, что мегадозирование витамином С не только защитит от COVID-2019, но и вылечит его. При этом нет никаких доказательств того, что витамин С действительно может остановить вспышку или вылечить больных коронавирусом нет. Тем не менее, витамин С действительно может оказывать незначительное влияние на защиту от простуды.

Мифы о COVID-2019: можно ли лечить коронавирус мегадозированием витамина С?

Не исключено, что эта мускусная утка безуспешно ищет Anas Barbariae Hepatis et Cordis Extractum

На официальном сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) сказано, что добавки с витамином С могут снизить риск простуды для тех, кто много занимается спортом. Регулярный прием добавок также может сократить длительность простуды, однако никак не повлияет на ее продолжительность в случае, если принимать витамин С только после начала заболевания. Такую же оценку дает статья, опубликованная в Harvard Health Publishing. В ней приводятся слова доктора Брюса Бистриана, начальника отдела клинического питания в Медицинском центре Бет Исраэль Диконесс: «Все имеющиеся данные показывают, что витамин С приносит лишь незначительную пользу, когда речь идет о простудных заболеваниях».


Привычка проверять информацию спасет от коронавируса

Тем не менее огромной популярностью в социальных сетях пользуются высказывания человека по имени Эндрю Саул, которого также называют «человеком-мегавитамином». По мнению Саула пандемия коронавируса может быть резко замедлена или полностью прекращена благодаря немедленному широкому применению высоких доз витамина С». При этом, как вы уже могли догадаться, нет никаких доказательств того, что витамин С способен оказать хоть какое-то влияние на COVID-19.

Мифы о COVID-2019: можно ли лечить коронавирус мегадозированием витамина С?

Доктор Эндрю Саул

По данным ВОЗ, на сегодняшний день существует никаких вакцин или противовирусных препаратов, которые рекомендуются для профилактики или лечения нового коронавируса. Пациенты, однако, могут получать поддерживающее лечение для уже имеющихся симптомов. Кроме того, новый коронавирус еще не был классифицирован как пандемия, вопреки тому, что пишет в Facebook Саул. Так что не стоит верить на слово постам в социальных сетях. А вот привычка проверять информацию и мыть руки после посещения общественного транспорта и других общественных мест абсолютно точно положительно скажется на вашем здоровье.

Мифы о COVID-2019: можно ли лечить коронавирус мегадозированием витамина С?

Чего только не пишут в этих ваших интернетах. А так выглядит коронавирус под микроскопом

19 февраль 2020 /
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