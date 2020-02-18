Обсидиан – это природный минерал, уникальная по своим свойствам разновидность вулканического стекла. Этот материал был известен еще нашим предкам и активно использовался в каменном веке. Древние ножи из обсидиана были очень острыми и достаточно долговечными. Современные изделия из этого минерала больше относятся к сувенирной продукции, однако не перестают впечатлять своими свойствами и непревзойденным внешним видом, как тут https://www.obsidiants.ru/nastolnye-prinadlezhnosti/nozhi-iz-obsidiana.html

Чаще всего обсидиан бывает черным или коричнево-красным, слоистым или с вкраплениями, которые и создают уникальную цветовую палитру изделия. Сразу подчеркнем, что двух одинаковых ножей из обсидиана попросту не существует – каждый клинок будет по-своему оригинальным и неповторимым. Об этом позаботилась сама природа.

Нож может быть полностью выполненным из камня или иметь рукоять из твердого дерева, кости, другого камня и т.д. «Мононожи» изготовлены из цельных кусков камня, что делает изделие более ценным. Но с другой стороны, деревянные или костяные рукояти также значительно украшают и дополняют лезвие. В древние времена, такую рукоять крепили к обсидиановому лезвию при помощи сухожилий или тонких полосок кожи. Сегодня, изделия «под старину» также пытаются повторить такую методику, но дополнительно все равно укрепляются клейкими веществами, для надежности. Однако не стоит забывать, что обсидиан все же застывшее стекло и является несколько хрупким материалом. Не стоит испытывать его на прочность боковыми ударами.

Несмотря на век глобальной стандартизации и преобладания технологий, изготовление обсидиановых ножей, в большинстве своем, ручная работа. Камень нельзя наточить, как металл или керамику, но его можно правильно отколоть, чтобы получить острый срез. Такая кромка не затупится годами.

Подарить нож из обсидиана – это значит, выказать человеку уважение и подчеркнуть свое прекрасное отношение к нему. Такой подарок не останется без внимания, даже если его не будут использовать каждый день для того, чтобы сделать утренний бутерброд.

Канцелярский нож из обсидиана украсит любой рабочий кабинет или офис руководителя. Охотничьи ножи из вулканического стекла могут пригодиться и в повседневной жизни, и послужат прекрасным дополнением к «охотничьему» интерьеру. Если вы – фанат Джорджа Мартина и «Игры Престолов», наверняка в курсе, какая роль отводилась обсидиановым ножам в этом произведении. В таком случае, изделие из этого минерала станет шикарным подарком и нужным атрибутом для тематического косплея. Нож из обсидиана – уникальная вешица, которая не «звенит» в рамке металлоискателя. Не знаете, чем удивить и порадовать близкого человека? Присмотрите ему надежного и верного помощника – нож из обсидиана.