Пробирает до самых генов. Когда траволечение смертельно опасно

В популярной саге о ведьмаках мальчики проходят через испытания, приобретая нечеловеческую силу, магические способности, долголетие. Большую роль в этом играют травы, якобы меняющие метаболизм и основные системы организма. С научной точки зрения фитотерапией столь радикальные мутации не вызвать, а вот заработать отравление и даже опухоль — вполне реально.

Лечил диабет и отравился

Лечение растительными средствами известно с незапамятных времен, когда классическая медицина находилась в зачаточном состоянии. И сейчас многие убеждены, что от настоев из трав, разных видов чая, растительных экстрактов пользы больше, чем от

таблеток, поскольку там содержатся только природные компоненты.

Распространено мнение, что травы — это экологически чистое сырье, они обладают мягким действием и безопасны для организма. Однако мы имеем дело с мифом, не имеющим научных доказательств.

В отличие от выпускаемых промышленностью лекарств, растения содержат сотни химических веществ, каждое из которых может обладать биологически активным действием. Травяные сборы домашнего изготовления или купленные в качестве БАД не стандартизованы, не очищены, зачастую не прошли лабораторных и клинических испытаний, а потому неизвестно, как они действуют на организм, сочетаются с другими лекарствами, дают ли побочные эффекты, в каких дозах безопасны, а в каких токсичны.

Ученые из Индии в 2017 году описали такой случай. В одну из больниц обратился 73-летний мужчина с жалобами на боли внизу живота и по всему телу, усталость, рвоту, запор. За восемь месяцев до этого у него диагностировали сахарный диабет, и он принимал порошок из трав, прописанный ему специалистом по аюрведе — народной индийской медицине.

Врачи провели обследование больного и назначили консервативное лечение, но рвота не проходила. Следующий курс также не принес облегчения. Тогда отправили на анализ аюрведический порошок и обнаружили там повышенное содержание свинца — крайне токсичного для человека. Именно он вызвал отравление и воспаление кишечника у пациента.

О том, что растения, особенно корни, хорошо накапливают тяжелые металлы и другие ядовитые соединения, известно давно. Эту особенность ученые используют для мониторинга загрязнения почв. Обратная сторона восприимчивости растений — реальный риск отравления, если употреблять самодельные сборы.

Похудение с риском для жизни

Растения рода аристолохия с античных времен использовали в акушерстве и лечении после укусов змей. Содержащиеся в них одноименные кислоты обладают противовоспалительными свойствами, и до недавнего времени экстракты аристолохий входили в состав препаратов от артритов, ревматизма, подагры, нагноений.

В конце 1980-х ученые обнаружили, что аристолохиевые кислоты вызывают рак у грызунов. Их повсеместно сняли с производства. Однако в народной медицине продолжали использовать.

В 1991 году в Бельгии выявили порядка ста случаев поражения почек из-за длительного употребления средств китайской народной медицины для похудения, содержащих Aristolochia fangchi. Несколько сот человек в разных странах Европы и Азии пострадали от такого "лечения". Сейчас доказано в опытах на млекопитающих, что аристолохиевые кислоты вызывают мутации в генах, провоцируя синтез неправильных белков в клетках. Это явление называют мутагенезом.

В 2012 году Международное агентство по исследованию рака внесло эти вещества в группу доказанных канцерогенов, а в 2017-м китайские власти обнародовали наименования 43 запатентованных препаратов и 24 видов растений, содержащих аристолохиевые кислоты.

Кирказон бахромчатый — растение из рода аристолохий. Они содержат природные органические соединения, мутагенность которых доказанаНеисследованные тайн ы фитотерапии

По грубым оценкам, примерно треть людей в западном мире лечат травками и другими народными средствами простуды, лихорадки, воспаления, расстройства желудка, запоры, циррозы печени, болезни сердца, диабет, заболевания центральной нервной системы и даже СПИД. В США с 1993 по 2012 год число фитотерапевтических продуктов на рынке выросло в десять раз. ВОЗ рекомендует включать в медстраховку фитотерапию, имеющую доказанную эффективность. Все эти тренды, по-видимому, связаны с прочной верой в целебные свойства трав, проверенные народной медициной в течение тысяч лет.

Вместе с тем, как отмечают американские исследователи, чем шире используется фитотерапия, тем больше с ней связывают случаев повреждения печени. Это и небольшое повышение уровня печеночных ферментов, и циррозы, и накопление жировой ткани в клетках печени.

Сейчас уже выявлено несколько природных компонентов трав, обладающих токсичным и канцерогенным действием. Например, пирролизидиновые алкалоиды содержатся в более чем шести тысячах растений, включая солодку, мать-и-мачеху, огуречную траву. В окопнике лекарственном — 14 соединений этого типа, считающихся генотоксичными. Самые известные — симфитин, 7-ацетилликопсамин, 7-ацетилинтермедин и интермедин. Как пишут ученые из НИИ фармакологии имени В. В. Закусова РАМН, эти вещества способны вызвать мутации в генах, повредить ДНК, хромосомы, микроядра.

В окопнике лекарственном содержится 14 видов пирролизидиновых алкалоидов, способных вызвать рак

Во многих целебных растениях (сассафрас лекарственный, коричник китайский) и специях (мускатный орех, корица, анис) содержатся соединения группы фенилпропаноидов. Для некоторых, например запрещенного в России сафрола, канцерогенный эффект доказан.

Среди огромного разнообразия потенциально полезных растений генотоксичные свойства растительных соединений и экстрактов изучены у очень небольшой части, отмечают авторы обзора. Ко многим экспериментам есть вопросы. Большинство сделано на культурах клеток, в редких случаях на животных, не всегда изучены дозы, в которых проявляются отрицательные свойства, а результаты часто противоречивы. Мало исследуют проявляемые качества соединений в сложных смесях, а именно так их чаще всего применяют в народной медицине. Но сам факт того, что в растениях, используемых человеком, обнаружены опасные для ДНК соединения, требует изучать эту категорию народной медицины более тщательно.