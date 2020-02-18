» » Ученые создают очки-телескопы

Ученые создают очки-телескопы

Ученые создают очки-телескопы

Ученые Самарского университета нашли способ разработки принципиально новых, компактных и простых изображающих систем, который позволит в будущем создать мощную и компактную оптику, например, очки-телескопы. Результаты исследования опубликованы в журнале "Компьютерная оптика".

Классическая изображающая оптическая система состоит из сферических линз и зеркал. Сферическая поверхность формируется на очень простом оборудовании с несложным набором технологических операций, которые за последние сотни лет не претерпели значительных изменений.

В то же время оптические изображающие системы на основе рефракционных асферических линз, по словам ученых, намного компактнее и проще в конструкции, поскольку содержат меньше элементов. Однако технологии их изготовления намного сложнее технологий изготовления сферических линз, поэтому асферические линзы широко используются в изображающих системах только последние 20 лет.

Ученые Самарского университета рассмотрели возможность использования гармонических обобщенных линз (дифракционных оптических элементов, фазы которых описываются степенной зависимостью от радиальной координаты с произвольным показателем) вместо параболических в изображающих оптических системах. По их мнению, результаты исследования позволят разработать принципиально новые изображающие системы, основанные на использовании плоской аппроксимации асферических неизображающих линз.

"Мы показали, что система обобщенных линз формирует довольно качественное изображение. Для получения отображения точки в точку предложено использовать две обобщенные линзы в системе, подобной Фурье-коррелятору, где вторая линза устанавливается так, чтобы при падении на систему плоской волны на выходе оптической системы формировалась плоская волна", – рассказал РИА новости профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета Роман Скиданов.

Для тестирования системы и определения ее основных оптических характеристик системы ученые использовали стандартную радиальную светотехническую таблицу. Они пришли к выводу, что для монохроматического излучения качество изображения, формируемого телескопической системой обобщенных линз, сопоставимо с качеством изображения, полученным в телескопической системе из обычных параболических линз.

"Мы рассмотрели простейшую ситуацию, когда две рядом расположенные гармонические обобщенные линзы, каждая из которых в отдельности не строит изображение, вместе дают хорошую "картинку". Такое обычно возможно, только когда сферические линзы удалены друг от друга, как в телескопе или бинокле", – отметил автор исследования.

Сейчас ученые планируют эксперимент, который в случае положительного результата позволит существенно сократить длину оптических изображающих систем.

"Вместо довольно громоздких бинокля или подзорной трубы можно будет использовать специальные очки: надел их на нос и смотри в небо на звезды. Также можно будет существенно сократить длину фотообъективов для профессиональных фотоаппаратов", – заключил Роман Скиданов.

18 февраль 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Созданы контактные линзы с функцией зума. Как они работают?
Хочу все знать

Созданы контактные линзы с функцией зума. Как они работают?

Вероятно, эта новость обрадует всех, кто носит контактные линзы — команда исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) создала пару мягких контактных линз, которые могут
Бьюти-линзы сделают ваш взгляд неотразимым
Хочу все знать

Бьюти-линзы сделают ваш взгляд неотразимым

Основной тенденцией настоящего времени является естественная красота. И поэтому, блеск в глазах, насыщенность оттенков имеет здесь немаловажное значение. Если у вас нет красивого цвета глаз - то вы
Выбираем водительские очки правильно
Хочу все знать

Выбираем водительские очки правильно

В настоящее время приобретение водительских очков является очень актуальным, поскольку они позволяют защитить глаза во время вождения.
Что делать если надоели очки
Хочу все знать

Что делать если надоели очки

Многие люди, которые носят контактные линзы, периодически жалуются на боли и усталость в глазах. Это потому, что они подобрали неправильные корректоры зрения.
Как выбрать солнцезащитные очки?
Хочу все знать

Как выбрать солнцезащитные очки?

Перед покупкой, важно определиться, какой материал предпочтителен для линз солнцезащитных очков. Стеклянные линзы защитят глаза от ультрафиолета, видимость четкая.
Рейтинг контактных линз
Хочу все знать

Рейтинг контактных линз

Количество людей, использующих для коррекции зрения оптические очки, ежегодно уменьшается, это обусловлено широким ассортиментом контактных линз. Далеко не все контактные линзы качественны и
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
В интернете появилась динамическая карта распространения вируса 2019-nCovУченые совершили первый поход к месту, где может находиться древнейший лед на ЗемлеЭксперты предрекли человечеству эпидемию цифрового аутизмаЗеленая Антарктида. Всегда ли Южный континент был укрыт ледяным щитомО преимуществе горящих туровСоздан «живой» бетон, способный к самопочинкеВ Перу найдены 4000-летние конусы строителей древних пирамидНа замерзшем водопаде в штате Нью-Йорк появилась «алмазная пыль»


Свежие Статьи
Солдат армии США оснастят очками смешанной реальности

Солдат армии США оснастят очками смешанной реальности

5 необычных гаджетов в подарок на 23 февраля

5 необычных гаджетов в подарок на 23 февраля

Можно ли перестать видеть ночные кошмары?

Можно ли перестать видеть ночные кошмары?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+