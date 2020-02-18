Найдены новые доказательства теплокровности динозавров

Вопрос о том, хладнокровными или теплокровными были динозавры, остается одним из главных для исследователей этих древних животных. Считалось, что динозавры, как и современные рептилии, были хладнокровными существами. Однако с недавних пор находится все больше доказательств обратного: динозавры были теплокровными, как и их пернатые потомки.



Очередным доказательством теории теплокровности динозавров стали результаты анализа химических веществ, содержащихся в окаменелых скорлупах яиц динозавров. «Результаты показывают, что у всех основных групп динозавров температура тела была выше, чем температура окружающей среды, — говорит геофизик Робин Доусон из Йельского университета. — Способность повышать температуру тела при помощи метаболизма была оной из особенностей динозавров».

В своем исследовании Доусон и ее коллеги исследовали куски яичной скорлупы динозавров, обитавших в Канаде примерно 75 миллионов лет назад, в том числе крупного травоядного животного Maiasaura peeblesorum и более мелкого птицеподобного Trooson formosus. Они также исследовали яичную скорлупу карликового зауропода-титанозавра, найденную в Румынии, возраст которой оценивается примерно в 69 миллионов лет.

Ученые проанализировали химические связи в древнем карбонатном минерале, который входит в состав скорлупы яиц. В частности, атомное упорядочение изотопов углерода и кислорода в молекулярной решетке указывает на температуру, при которой образуется материал. Другими словами — температуру тела мамы-динозавра, которая откладывала яйца.

Яичная скорлупа динозавров в поперечном сечении под микроскопом с использованием кросс-поляризационного света.

Было обнаружено, что температура тел динозавров оказалась выше температуры окружающей среды. Другими словами, они были эндотермическими (способными к внутреннему генерированию тепла), в отличие от экзотермических животных, которые получают тепло из окружающей среды.

Тесты показали, что температура яиц при их формировании была выше температуры окружающей среды на 3−6 градусов Цельсия (в некоторых случаях на 15 градусов Цельсия), что является самым убедительным на сегодняшний день доказательством теплокровности динозавров.

«Представители трех основных линий динозавров имели повышенную температуру тела по сравнению с температурой окружающей среды, что позволяет предположить, что способность к метаболическому контролю внутренних температур была у них наследственной», — пишут исследователи в своей работе.