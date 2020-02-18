Модифицированный протез помог владельцу воспроизводить музыку силой мысли

Музыкант Бертольт Мейер, родившийся без части левой руки, на своем ютьюб-канале показал уникальный протез. Устройство позволяет ему сыграть мелодию, просто подумав о ней.

Бертольт использует протез с тех пор, как ему исполнилось три месяца. Отсутствие полноценной руки не помешало мужчине стать музыкантом. В 42 года Мейеру пришла в голову необычная идея: а что, если создать устройство, которое позволит превращать мысли в музыку?

При помощи друзей мужчина модифицировал свой протез, заменив кисть на контроллер для управления синтезатором. Нервные сигналы, поступающие в протез, преобразуются на контроллере, превращаясь в мелодию. Модифицированное устройство назвали SynLab.

Видео о том, как работает необычный протез / © Youtube — Bertolt Meyer

Музыкант записал видео, в котором объяснил механизм своего «музыкального протеза» и протестировал его, «наигрывая» танцевальную электронную мелодию. «Для меня это как управлять синтезатором силой мысли», — говорит Мейер.