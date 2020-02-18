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8 самых абсурдных мифов о женском теле и женщинах

8 самых абсурдных мифов о женском теле и женщинах

Кажется, человеческий организм изучен вдоль и поперек, и тем не менее в обществе все еще существуют стереотипы, касающиеся нашего тела. Особенно достается женщинам — виной всему большое количество табу и запретов, в которых дамы жили до недавнего времени. Итак, пришла пора срыва покровов! InStyle собрал и развенчал самые популярные мифы о женском теле.

Оказывается, женщина никогда не была в научном фокусе: все крупные клинические исследования проводились в большинстве своем на мужчинах (особенно это касается исследований онкологических заболеваний). Причины, конечно, не только и не столько в сексизме: немногие ученые хотят подвергать риску девушек детородного возраста. Некоторые уверяют, что колебания женских гормонов настолько сложны и таинственны, что разбираться в них просто нет смысла (ха!). Как бы там ни было, в последнее время медицина начала уделять повышенное внимание женскому телу, и мифы, копившиеся годами, десятилетиями и даже столетиями, начали постепенно развенчиваться. Итак...



МИФ №1. Беременность не может наступить во время менструации

«Ничто, когда дело касается зачатия, не остается невозможным», –– говорит автор бестселлера «Не глотай жвачку: мифы, полуправда и ложь о вашем теле» Аарон Кэролл. И это действительно так! Забеременеть во время менструации проблематично, но возможно: сперматозоид может поджидать яйцеклетку до недели, а это значит, что незащищенный половой акт во время критических дней не гарантирует вам полной безопасности (не только от зачатия, но и от множества болезней, передающихся половым путем!).



МИФ №2. Менопауза меняет сексуальное влечение и влияет на либидо

Этот миф настолько въелся в сознание людей, что для развенчания его потребовалось не одно десятилетие. Да, гормональный фон меняется, но это не связано напрямую с сексуальным влечением. У женщины может меняться настроение — из-за так называемых приливов, уменьшаться количество смазки, но факт остается фактом: исследование, проведенное аж в 1994 году американским ученым Эдвардом Лауманном, показало: каждая вторая испытуемая в возрасте 50+, коих было более 10 000, занимается сексом несколько раз в месяц. Так держать!

8 самых абсурдных мифов о женском теле и женщинах



МИФ №3. Женщинам и мужчинам требуется одинаковое количество часов сна

Прекрасный день, чтоб развенчать этот миф! Все спящие красавицы, любительницы длительного и качественного сна и поклонницы царства Морфея могут ликовать: ученые Университета Дьюка доказали, что дамам непрерывный и качественный сон от шести часов подряд жизненно важен, иначе у женщин ухудшается не только психологическое, но и физическое здоровье. Повышение уровня инсулина, гипертония, психические расстройства — вот что ждет ту, которая вынуждена просыпаться не по своей воле. У мужчин таких взаимосвязей выявлено не было (исследовались более 6000 человек).



МИФ №4. Гинекологический осмотр даст точный ответ, девственница ли женщина или нет

Подростковый страх гинекологического кресла, вызванный тем, что врач «все узнает» (под «все», разумеется, подразумевается информация о том, что девушка уже начала половую жизнь), оказывается, не обоснован. Даже при использовании стекла, способного на десятикратное увеличение, врачи не могут определить сексуально активных дам от девственниц. Речь, конечно, о поиске отверстия в девственной плеве. Дело в том, что отверстие это есть у всех женщин.

8 самых абсурдных мифов о женском теле и женщинах



МИФ №5. Женщина может управлять менструацией

От серьезного — к смешному и нелепому. Ученые, конечно, разоблачением этих вопросов не занимаются, а стоило бы, ведь многие мужчины до сих пор уверены, что менструация происходит по нашему желанию — как ее старт, так и ее финиш. Прием, прием! Девушки не в состоянии просто взять и прекратить это.

Кстати, некоторые мужчины считают, что у всех девушек (!) критические дни начинаются в одно время, эдакий час икс. Что мы можем сказать, если исключить удивленные возгласы? Нет, уважаемые, это не так.



МИФ №6. Женщина может кормить грудью в любое время любого ребенка

Теоретически вызвать лактацию для неродного малыша способна даже женщина, вышедшая из детородного возраста. И тем не менее мы не можем просто вытащить грудь и покормить любого случайного ребенка, если процесс лактации не запущен. Им управляют окситоцин и пролактин, и именно поэтому даже кормящим матерям необходимо пребывать в относительном спокойствии и радости, чтобы гормоны стресса — кортизол и адреналин — не «забили» гормоны лактации.

8 самых абсурдных мифов о женском теле и женщинах



МИФ №7. У женщин не существует рвотных рефлексов

Мы знаем, откуда родом этот миф — из порнографических фильмов, где актрисы с легкостью исполняют оральный секс в технике «глубокая глотка». На деле не каждая девушка способна овладеть такой техникой именно из-за наличия рвотного рефлекса, который у некоторых сильнее, чем у остальных.



МИФ №8. Женщины — плохие водители, и все это из-за гормона эстрогена

Завершить список нелепых утверждений, касающихся женских тел, хотелось бы именно этим мифом. Гормон эстроген, вырабатываемый женскими яичниками, также производится и в мужском организме — за это у них отвечают кора надпочечников и яички. Словом, поищите другое объяснение, пожалуйста.

18 февраль 2020 /
Хочу все знать
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