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Жители каких стран реже всего моют руки?

Недавно журналисты издания Business Insider сообщили, что крупные аэропорты помогают инфекционным заболеваниям быстрее распространяться по миру. А все дело в том, что у пассажиров нет возможности вовремя вымыть руки, через которые в основном и передаются болезнетворные бактерии. Вообще, на то, насколько часто и тщательно люди моют свои руки, влияет менталитет человека. Например, жители одних стран с детства привыкли мыть руки до еды и после посещения человека по религиозным соображениям, а у других народов такой привычки попросту нет. Ученым уже известно, жители каких стран соблюдают большую гигиену по сравнению с остальными. Судя по ней, люди с самыми чистыми руками живут в Турции, а вот голландцы особенно чистотой похвастаться не могут.

Карта, на которой показано, насколько часто моют руки жители разных стран, была опубликована в издании Big Think. Она особенно актуальна 15 октября, когда во всем мире объявляется основанный в 2008 году День мытья рук. Праздник может показаться очень странным, но на самом деле благодаря его существованию общество вспоминает о важности регулярного мытья рук. Дело в том, что опасные инфекционные заболевания распространяются именно через прикосновения. А в организм болезнетворные бактерии чаще всего попадают через еду — даже если она тщательно вымыта, микробы могут попасть внутрь человека через немытые руки.


Какие болезни распространяются через руки?

Больше всех от немытых рук страдают дети до 5 лет. Известно, что плохая гигиена является причиной заражения детей пневмонией и кишечными заболеваниями. В столь раннем возрасте эти болезни могут привести к смерти ребенка. Поэтому ученые считают, что поддержание своих рук в чистоте является самым дешевым и эффективным способом сократить детскую смертность.

Гигиена рук особенно важна в таких странах, как Эфиопия, Нигерия, Индия и Филиппины. Именно в этих странах чистота рук является важным фактором для беспроблемного роста маленьких детей. Однако, судя по результатам проведенного в 2015 году опроса, чаще мыть руки нужно жителям не только этих регионов нашей планеты. Оказалось, что базовую гигиену следовало бы соблюдать даже жителям России.

На карте видно, что самыми чистыми руками в мире обладают жители мусульманских стран. Например, привычку регулярно мыть руки имеют 94% турков, которым необходимо быть полностью чистыми перед молитвой. Также за своей гигиеной тщательно следят 84% греков, 83% сербов и 85% португальцев. Снижение количества людей, которые регулярно моют свои руки, можно заметить, взглянув на Швецию, Германию и Финляндию.

Жители каких стран реже всего моют руки?

На карте показано, сколько процентов населения регулярно моют руки после туалета

Если верить карте, за базовой гигиеной в России следит только 63% населения. Итальянцы, к большому удивлению, тоже не могут похвастаться идеальной чистотой своих рук. Принято считать, что голландцы уделяют своей гигиене очень много внимания, но опрос показал, что они моют руки реже, чем россияне и итальянцы.

Остается надеяться, что опубликованная карта напомнит людям о важности мытья рук после посещения туалета и перед едой. Чем больше людей выработает эту привычку, тем медленнее будут распространяться инфекционные заболевания. Это особенно актуально сейчас, когда жители многих стран боятся коронавируса.

Жители каких стран реже всего моют руки?

Голландцы реже всех моют свои руки

18 февраль 2020 /
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