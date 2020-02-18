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О чем может говорить ваша совместная фотография с партнером в соцсетях?

Пролистывая новостную ленту в соцсетях, вы часто можете заметить, что многие из ваших друзей и знакомых публикуют в качестве основной фотографии профиля совместные с их парами изображения. Исследователи социальной психологии, заинтересованные в понимании моделей поведения людей в социальных сетях, решили подробнее изучить мотивы индивидов, показывающих остальным пользователям интернета детали своей личной жизни. Так что же может означать фотография пары в качестве аватара на пользовательской странице в известной соцсети?


Психология аватаров в социальных сетях

Так называемые “диадические проявления”, которые неосознанно используются людьми для того, чтобы отправить важное сообщение потенциальным конкурентам, могут включать и появление романтического партнера вашей знакомой в качестве главной фотографии в ее профиле, утверждает портал theconversation.com.

В недавнем исследовании, которое было направлено на изучение поведения пользователей интернета в социальных сетях, психологи проанализировали процентное соответствие статуса “в отношениях” или “женат/замужем” с опубликованными в качестве аватаров фотографиями пользователей. В результате эксперимента выяснилось, что 29% из всех романтично настроенных пользователей Facebook имели совместную фотографию профиля вместе со своей парой. У 70% был официально объявлен статус диадических отношений – например, «в отношениях”. Кроме того, участники исследования упоминали своего романтического партнера в 15% последних обновлений Facebook.

Некоторые люди с большей вероятностью используют диадические проявления, чем другие. Психологи утверждают, что чем больше ревности испытывает человек по отношению к своему романтическому партнеру, тем более вероятно, что он будет публиковать свой статус отношений для демонстрации другим людям.

Люди с тревожным стилем привязанности, которые часто беспокоятся о возможности предательства со стороны партнера, также чаще используют фотографию диадического профиля и публикуют статус отношений на Facebook. Им в противоположность стоят люди, придерживающиеся избегающего стиля привязанности и ставящие во главу угла сохранение своей независимости. Данные личности вряд ли будут демонстрировать свою супружескую верность столь публичным образом.

О чем может говорить ваша совместная фотография с партнером в соцсетях?

Совместная фотография с партнером в соцсетях может говорить об имеющейся ревности в отношениях пары

Намеренное подчеркивание своего романтического статуса в интернете может также показать о наличии неуверенности в чувствах партнера в имеющейся паре со стороны хотя бы одного из ее участников. Так, согласно исследованию, люди с большей вероятностью публикуют информацию, касающуюся отношений в те дни, когда они чувствуют себя наиболее неуверенными в чувствах партнера к ним, чем обычно.

Одной из возможных причин подобного поведения может быть то, что люди, находящиеся в романтических отношениях, часто включают своего партнера в свою Я-концепцию, рассматривая партнера как часть себя. Кроме того, публично демонстрируя свои отношения другим людям, один из партнеров пытается защитить свои отношения от угроз, существующих в настоящее время в социальных сетях. Так, бывшие партнеры, романтические соперники и альтернативные партнеры могут быть “обезврежены” при помощи удачной фотографии.

Еще одним объяснением публичности отношений может быть низкая самооценка пользователя социальной сети. Демонстрируя идеальные отношения своему окружению, один из партнеров пытается доказать себе и другим наличие у него чувства самоценности.

Как бы то ни было, исследователи отмечают, что размещение личной фотографии в популярных соцсетях формирует позитивное впечатление у других пользователей. Так, размещение парных фотографий и статусов о “семейном положении” приводит к тому, что другие люди начинают воспринимать владельца профиля как более симпатичного и более склонного к преданным отношениям человека.

О чем может говорить ваша совместная фотография с партнером в соцсетях?

О чем может рассказать “парная” фотография аватара?

18 февраль 2020 /
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