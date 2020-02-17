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Медузы умеют атаковать врагов «ядовитыми гранатами»

Благодаря постоянному труду ученых мы не только узнаем много нового о человеческом организме, но и открываем интересные особенности других существ. Например, человечеству уже многое известно о так называемых медузах, на которых в любой момент можно натолкнуться во время купания в море и получить сильный ожог. Как правило, при соприкосновении с медузами человек ощущает сильное жжение и даже может испытать болевой шок, но иногда неприятные ощущения возникают даже когда поблизости нет этих созданий. Получив ожог в относительно чистой воде люди обычно приходят к выводу, что просто не заметили проплывающую медузу, однако на самом деле медузы способны атаковать жертв, выстреливая в них «ядовитыми гранатами». В этом недавно убедилась команда научно-исследовательской лаборатории Военно-морских силы США.

О необычном умении медуз было рассказано в научном журнале Communications Biology. Важно отметить, что атаковать врагов ядовитыми выстрелами умеют далеко не все медузы, а только вид Cassiopea xamachana. В англоязычной литературе они упоминаются как «upside-down jellyfish», что можно дословно перевести как «медузы вверх тормашками». Такое необычное название им было дано из-за того, что большую часть своего времени они лежат на дне щупальцами вверх и не очень любят плавать. Как правило, размер этих медуз не превышает 25 сантиметров.


Самые необычные медузы

На медуз вида Cassiopea xamachana можно натолкнуться у берегов Флориды и в Карибском море. От местный дайверов и серферов можно услышать много историй о том, как они получали ожоги от медуз, хотя этих созданий поблизости, вроде бы, не было. По их рассказам, во время плавания у них возникало ощущение, что их как будто «обжигала вода», поэтому ученым всегда было интересно, что именно является причиной ожогов. Ранее считалось, что медузы могут жалить людей при помощи отделяемых жал, однако в ходе последней научной работы выяснилось, что для проведения атаки некоторым медузам даже не нужны щупальца.

В ходе наблюдений исследователи выяснили, что «медузы вверх тормашками» атакуют жертв, выбрасывая в воду облака, состоящие из слизи. Изучив эти скопления под микроскопом, ученые заметили на их поверхности тысячи ядовитых клеток, которые и вызывают у людей ожог. К счастью, ядовитые вещества не могут нанести человеку большого вреда, но зато могут быстро погубить маленьких обитателей морей и океанов.

Исследователи отметили, что ядовитые скопления способны самостоятельно наводиться на цель и могут сохранять свои убийственные свойства вне тела медуз на протяжении 10 дней. Каким именно образом работает «система прицеливания» и чем объясняется большой срок годности ядовитых веществ, пока неизвестно. Однако ученые уже дали ядовитым скоплениям название «кассиосомы», что созвучно с названием рода медуз Cassiopea xamachana.

Вообще, медузы считаются весьма полезными для науки существами. Недавно американские ученые научились управлять их движениями при помощи электрических импульсов, чтобы следить за составом воды в различных областях Мирового океана. Подробнее об этой технологии можно почитать в нашем специальном материале.

Медузы умеют атаковать врагов «ядовитыми гранатами»

Медузы вида Cassiopea xamachana большую часть своего времени проводят «вверх тормашками»

17 февраль 2020 /
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