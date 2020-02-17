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Ржавчина может защитить космические аппараты от радиации

Постоянные читатели нашего сайта наверняка прекрасно знают, что космическое пространство за пределами земной атмосферы буквально пронизано радиацией. Но для некоторых может оказаться большим открытием тот факт, что опасное для здоровья людей излучение может также сильно повредить электронное оборудование космических спутников и кораблей. Именно поэтому инженеры постоянно пытаются придумать максимально легкий, но в то же время эффективный против радиации материал, которым можно защитить бортовые компьютеры и другие части космических устройств. На данный момент для этих целей используются алюминиевые сплавы, но недавно ученые из американского штата Северная Каролина выяснили, что защитить электронное оборудование может даже ржавчина.

Об этом внезапном открытии было написано в научном журнале Radiation Physics and Chemistry. Ученые выяснили, что воздействие космической радиации вполне успешно можно блокировать при помощи материала, состоящего из акрила и оксидов различных металлов. Если говорить проще, то основной частью нового противорадиационного слоя является ржавчина, которая образуется при взаимодействии металлов с кислородом во влажной среде. Только в данном случае речь идет не о железе, на котором чаще всего и образуется ржавчина, а о других, менее тяжелых по весу веществах.


Новое покрытие космических кораблей

В ходе лабораторных испытаний ученые выяснили, что что созданный из по сути ржавого материала щит уменьшает облучение космической радиацией примерно в 300 раз. Благодаря использованию нового материала, вес космических аппаратов можно уменьшить на целые 30%, сохранив при этом защищенность от опасных излучений. Или же, можно сделать аппараты чуть тяжелее обычного и на 30% увеличить защиту от радиации.

По словам ученых, наиболее подходящими для создания нового материала веществами являются оксиды гадолиния, вольфрама и эрбия. Однако с учетом меньших веса и стоимости, наиболее предпочтительным веществом считается именно оксид гадолиния. Вообще, вместо оксидов ученые могли бы использовать и чистые металлы, тем более, что они обеспечивают еще большую защиту. Только вот они обладают большей стоимостью, токсичностью и могут помешать работе электронных устройств, поэтому выбор пал именно на оксиды.

Ржавчина может защитить космические аппараты от радиации

Российский аппарат «Фобос-Грунт» мог выйти из строя именно из-за космической радиации

На данный момент ученые заняты поисками партнеров, которые помогут им создавать новый материал для обшивки космических аппаратов на коммерческом уровне. Вполне возможно, в скором будущем в космос полетят аппараты с совершенно новым покрытием, который значительно увеличит их срок службы и обеспечит бесперебойную работу. Ведь важно учитывать, что некоторые космические аппараты были выведены из строя именно из-за воздействия космического излучения и не завершили важные для научного сообщества космические миссии.

Например, из-за космической радиации сломалась запущенная в 2011 году межпланетная станция «Фобос-Грунт». Она предназначалась для доставки грунта из марсианского спутника Фобоса на Землю, но даже не смогла покинуть окрестности нашей планеты из-за сбоя бортового компьютера. Если верить официальной версии причины возникновения проблемы, сбой произошел именно из-за воздействия космической радиации. Однако есть и неофициальное объяснение происшествию, которая гласит, что компьютер вышел из строя из-за сбоя на программном уровне.

Ржавчина может защитить космические аппараты от радиации

Ржавчина может защитить космическую технику от радиации

17 февраль 2020 /
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