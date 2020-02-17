Найдено доказательство того, что повышение температуры воды убивает животных

Вот уже несколько лет подряд на нашей планете наблюдается аномально высокая температура воздуха, из-за которой в самых разных регионах возникают лесные пожары. разум еется, такие климат ические изменения также влияют и на температуру воды в морях и океанах, в которых обитают тысячи видов животных. Резкие перемены условий среды обитания сильно сказываются на здоровье млекопитающих, рыб и моллюсков, некоторые из которых уже оказались на грани вымирания. По крайней мере, из-за повышения температуры воды на данный момент сильно страдают мидии в водах Новой Зеландии. Это было наглядно продемонстрировано в видеоролике, в котором один из жителей этих краев показывает сотни тысяч мертвых моллюсков, вымытых на берег одного из местных пляжей.

О негативном влиянии повышенной температуры воды было рассказано в издании Business Insider. Журналисты побеседовали с жителем Новой Зеландии по имени Брэндон Фергюсон, который опубликовал видео с пляжа Maunganui Bluff Beach, на берегу которого лежат около 500 000 мертвых мидий. По словам очевидца, он уже давно живет в этом районе и уже не первый год приходит на пляж, чтобы собрать моллюсков. Однако уже во второй раз он наблюдает ужасную картину — вместо живых мидий он видит на берегу кучу мертвых моллюсков.

На берегу пахло мертвыми, гниющими морепродуктами. Некоторые из мидий были пусты, а некоторые просто мертвы… Часть из них просто плыли вокруг своих мертвых сородичей, — поделился Брэндон Фергюсон.

Глобальное потепление убивает морских животных

По мнению местного жителя, причинами массового вымирания мидий являются теплая вода и высокое атмосферное давление. Такого же мнения придерживается и правительство Новой Зеландии. Согласно исследованиям, между 1981 и 2018 годами температура поверхности моря в четырех океанских регионах Новой Зеландии увеличилось почти на 0,2 градуса Цельсия. Разница может показаться незначительной, но этого вполне может хватить для повышения уровня моря. Если это произойдет, под риском вымирания окажутся не только водные обитатели, но и животные, гнездящиеся на берегу.

По словам профессора Эндрю Джеффса, который работает в одном из университетов новозеландского города Окленд, снятые на видео мидии погибли из-за так называемого «теплового стресса». Он объяснил, что теплая вода и вымывание на берег действует на моллюсков так же, как если бы человек ежедневно лежал на солнц е на протяжении четырех часов подряд. Вероятно, нам бы с вами не поздоровилось, потому что на теле как минимум образовались бы ожоги.

На данный момент ученые считают, что в будущем новозеландские мидии могут полностью вымереть, потому что температура воды продолжает расти. Считается, что людям крайне важно обратить внимание на надвигающуюся опасность и предпринять какие-либо меры. Чтобы уменьшить количество парниковых газов, человечество уже старается перейти на электрические двигатели, однако других действенных способов для предотвращения нагрева воды в Мировом океане до сих пор нет.

Впрочем, рыбы и другие водные обитатели страдают не только от повышенной температуры воды, но и из-за высокой кислотности. Дело в том, что сегодня в воздухе содержится очень много углекислого газа, что и увеличивает кислотность морей и океанов. Было выяснено, что из-за этого явления у многих ракообразных разрушаются раковины, что становится причиной их беззащитности перед хищниками. Подробнее об этом можно почитать в нашем специальном материале.

В Новой Зеландии обнаружено 500 000 мертвых мидий