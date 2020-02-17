Уничтожение клопов специализированными службами

Борьба с насекомыми-вредителями перестала быть личной темой для всех, став важным аспектом поддержания санитарно-эпидемиологического статуса в производственных и жилых помещениях. Изменилось также методы уничтожения насекомых. Среди более рациональных методов борьбы можно отметить замораживание вредителей или отпугивание запахом полыни.

С развитием химической промышленности народные средства были заменены современными инсектицидами для уничтожения клопов. Также появилось специализированное оборудование, которое позволяет точно и тщательно применять эти средства.

Химические методы довольно часто приводят к хорошим результатам. Но здесь вы должны быть осторожны, потому что традиционные химикаты (карбофос и прочие) не подходят для уничтожения насекомых нового поколения, - мы видим высокую устойчивость их ко многим химическим веществам, которые были рассмотрены, как надёжное решение проблемы с клопами, на протяжении почти столетия.

Обработка производственных помещений на предприятии является очень ответственной мерой, поскольку даже незначительная ошибка в расчёте количества инсектицида, неправильно выбранного средства или отсутствие инструкций для последующего поведения после дезинсекции - может повлечь за собой отравление людей или несостоятельность процедуры.

Перед обработкой предприятия, подготовка помещения является обязательной. Мебель отодвигается от стен, шкафы освобождены, предметы личной гигиены убраны.

На втором этапе специалист тщательно осматривает помещение и определяет степень заражения и зону для обработки. Затем выбирается химическое вещество и рассчитывается его доза.

Специализированные службы часто используют специальное оборудование для уничтожения клопов на предприятии, среди которых генераторы горячего и холодного тумана являются немало актуальными.

Их функционирование основано на введении потока инсектицидов в поток горячего газа. После соприкосновения с потоком горячего воздуха химическое вещество преобразуется в пар, высокие способности проникновения которого хорошо известны. В конечном итоге токсичные вещества легко проникают в микроскопические зазоры, разрушая слои в их изолированных местах.

Генераторы холодного тумана используют гидравлическое давление, чтобы превратить инсектицид в облако пара. Это устройство наиболее часто используется для обработки небольших и средних площадей.