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Чувство отвращения связано с религиозными переживаниями, выяснили ученые

Чувство отвращения связано с религиозными переживаниями, выяснили ученые

Религия — неотъемлемая часть эволюции Homo Sapiens. Наш мозг как будто бы “запрограммирован” верить в Бога. Не удивительно, что даже в светском обществе поведение людей часто берет основу из религии. Но что именно заставляет людей придерживаться религиозных правил поведения? Страх перед Богом и страх перед грехом влияют на огромный спектр социальных и психологических факторов. Однако результаты поведенческого исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Psychology, выдвигают на первый план важный основной мотиватор, который может лежать под этими страхами: чувство отвращения.



Чувство отвращения помогло выжить предкам человека

Когда речь заходит о чувстве отвращения, логично предположить, что в его основе лежит процесс защиты — чувство отвращения часто бывает связано с едой, неприятным вкусом и запахом и даже людьми, которые могут распространять болезни. Эмоция отвращения — прекрасный эволюционный механизм, который способствовал выживанию наших предков, защищая их от микробов и гнилой пищи. Так, выражение отвращения на лице (сморщенный нос и сжатые губы) создает физический барьер, который предотвращает попадание потенциальных загрязняющих веществ в организм.

Однако отвращение в ответ на определенное поведение не защищает нас от микробов, но может стать причиной психологического дискомфорта. Лечь спать в постель, в которой недавно кто-то умер и съесть таракана вряд ли может причинить физический вред, но все же вызывает чувство отвращения. Как пишут в своей статье для The Conversations авторы исследования, такая моральная чувствительность является важным модератором поведения человека. Чувствительность к отвращению также способно оказать влияние на реакцию и поведение других людей. Мы можем испытывать отвращение, когда люди нарушают моральные нормы, в том числе следуя сексуальным практикам, которые общество не одобряет.



Страх перед Богом, боязнь греха и чувство отвращения

Результаты исследования показали, что чувствительность к отвращению может играть важную роль в мотивации конкретного религиозного поведения. Ученые обнаружили, что религиозная скрупулезность может быть вызвана чувствительностью к отвращению, особенно сильным чувством отвращения к микробам и сексуальным практикам, но, как это ни парадоксально, не к общей безнравственности.

Чувство отвращения связано с религиозными переживаниями, выяснили ученые


Люди, которые испытывают чувство отвращения к микробам, больше боятся Бога

Ученые провели два онлайн исследования. В первом приняли участие 523 взрослых студента факультета психологии в крупном южноамериканском университете и были изучены отношения между отвращением и религиозной скрупулезностью. Результаты показали, что люди, которые испытывали особое отвращение к микробам, чаще выражали страх перед Богом. А те, кто испытывал отвращение к сексуальным практикам, боялись греха. Эти результаты позволяют предположить, что существует связь между чувством отвращения и религиозными мыслями и чувствами, но не объясняют, как они связаны.

Во втором исследовании приняли участие 165 человек. В ходе эксперимента испытуемым показывали неприятные изображения, с целью вызвать чувство отвращения (рвота, фекалии и открытые язвы). Затем исследователи сравнили их страх перед Богом и страх перед грехом со страхом других участников, которые не испытывали чувства отвращения (им показывали изображения деревьев и мебели). У испытуемых, которым показали изображения, связанные с микробами, чувство отвращения было выражено наиболее остро. Также они сообщили о сильно выраженном страхе перед грехом, но не перед Богом.

Чувство отвращения связано с религиозными переживаниями, выяснили ученые


Отвращение к испорченным продуктам, вероятно, не раз спасало жизнь нагим предкам

Результаты исследования показали, что основные эмоциональные процессы, которые существуют отдельно от религиозных доктрин и в значительной степени находятся вне сознательного контроля, могут лежать в основе некоторых основанных на вере убеждений и поведения. Религиозные верования и поведение, без сомнения, находятся под влиянием веры и догм, и они часто коренятся в древних религиозных практиках. В то же время религиозная скрупулезность с точки зрения страха перед грехом и страха перед Богом может использоваться для оправдания экстремистских убеждений и деструктивного поведения, например дискриминация или акты религиозного насилия. Понимание роли, которую играют основные эмоции отвращения в распространении экстремистских религиозных убеждений и поведения, может помочь ученым устранить наносимый ими социальный вред.

16 февраль 2020 /
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