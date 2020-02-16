Физиология любви

Любовь рождается в мозг е, а не в сердце. Все наши чувства тесно связаны с мозг ом.

Когда так называемая лимбическая система, которая отвечает за наши чувства, активизируется в мозг у и начинает посылать сигналы всему телу, мы чувствуем напряжение в животе, у нас потеют руки или дрожит голос.

Начинается буйство гормонов

Вам кажется, что с телом происходят странные вещи, когда вы влюбляетесь? Тогда вам будет интересно узнать, что происходит в мозг у…

С помощью современных технологий можно определить и измерить физиологические изменения в мозг у только что влюбившегося человека. И, согласно неврологическому исследованию, мозг недавно влюбленного совсем не похож на мозг человека, который уже давно состоит в отношениях.

Тимо Партонен (Timo Partonen) — профессор из Института здоровья и благополучия. Мы спросили его, что происходит, когда человек влюбляется.

«Если посмотреть на фото мозг а человека, который переживает влюбленность, можно увидеть сильное сходство с мозг ом людей, испытывающих сильную эйфорию».

В то же время влюбленность повергает организм в состояние стресса. Однако речь идет о позитивном стрессе, который делает нас неутомимыми и подстегивает к прогрессу и достижениям.

«При влюбленности и у мужчин, и у женщин в кровь выбрасывается до 40% сверх нормы гормона стресса кортизола», — рассказывает Партонен.

При влюбленности в «эмоциональном мозг у» вырабатываются химические сигнальные вещества, отвечающие за передачу информации между клетками — они-то и вызывают сильное чувство наслаждения.

Одно из веществ, отвечающих за влюбленность, — дофамин. Понять, что у влюбленного человека в мозг у повышается уровень дофамина, удалось с помощью магнитно-резонансной томографии.

Когда уровень дофамина повышается, любовь может напоминать зависимость. Изменения в организме призваны углублять любовь, чтобы человек продолжал отношения.

По словам Партонена, на организме человека влюбленность сказывается так же, как стресс.

«Человек может, например, страдать от бессонницы. Влюбленность истощает силы, но в то же время сильная реакция — это признак того, что чувство действительно очень серьезно».

Сложности со сном и отсутствие аппетита возникают из-за вещества норадреналин.

Все мысли кружатся вокруг партнера. Попытки разобраться в своем эмоциональном состоянии и углубить отношения отнимают много энергии.

Исследователи также смогли установить, что влюбленный человек думает о своей любви 85% времени бодрствования, что может быть связано с низким уровнем серотонина. Это состояние очень напоминает обсессивно-компульсивное расстройство.

Ученые констатировали, что этот механизм не менее силен, чем другие древние механизмы выживания. Благодаря магнитно-резонансной томографии удалось установить, что влюбленность активирует те же области мозг а, что голод и жажда. Таким образом, с чисто эволюционной точки зрения влюбленность — это способ заставить нас жить дальше, не только удовлетворяя потребность в пище и воде, но и размножаясь.

Удивительные свойства тестостерона

Выработка мужского полового гормона тестостерона при влюбленности меняется. У мужчин и у женщин это происходит по-разному. У женщин производство тестостерона увеличивается вдвое, тогда как у мужчин его уровень может упасть на 40%.

«У женщин тестостерон работает как своего рода „гормон доброты", когда его много, они становятся менее хитрыми и расчетливыми», — объясняет Партонен.

По его словам, ученые исследовали действие тестостерона в том числе с помощью психологических тестов, когда подопытные должны были выполнять разные задания, связанные с бизнесом.

«Было замечено, что женщины с высоким уровнем тестостерона действовали мягче, лучше понимали своего оппонента и легче шли на уступки».

Конечно, в случае влюбленности это хороший момент, потому что человек становится гибче, лучше приспосабливается к партнеру, и отношениям не грозит крах в самом начале.

На мужчин тестостерон оказывает противоположное воздействие.

«Например, из исследований, посвященных допингу, мы знаем, что мужчины, которые принимают анаболические стероиды, повышающие уровень тестостерона, могут вести себя импульсивно и агрессивно».

Но во время влюбленности в организме мужчины производится меньше тестостерона. Мужчины становятся менее агрессивными, что тоже, конечно, хорошо сказывается на процессе формирования отношений.

Влюбленный не учится на ошибках

Также из-за повышенного тестостерона женщины начинают целенаправленно стремиться к новым отношениям.

Помимо гормональных изменений, в самом мозг у тоже кое-что происходит. В некоторых областях активность клеток усиливается, в других стихает. Сигнальное вещество серотонин ускоряет или замедляет работу клеток мозг а.

«мозг тоже реагирует. Из-за серотонина происходят два разных процесса. Меньше серотонина поступает в лобные доли, а это, судя по всему, значит, что у человека ослабевают чувства страха, горя и злости».

В то же время из-за того, что лобные доли потребляют меньше серотонина, у человека ослабевает способность усваивать основанный на эмоциях опыт.

Влюбленный может вести себя иррационально и делать неожиданные вещи, когда отвечающие за трезвость рассудка и контроль лобные доли отключаются и чувства берут верх.

«Когда мы испытываем некие сильные эмоции, мы обычно запоминаем происходящее и извлекаем из этого опыт. Но, похоже, в случае влюбленности это не работает», — говорит Партонен.

Когда в текущих отношениях происходит нечто, что могло бы стать хорошим опытом для будущих связей, мы часто не способны извлечь урок. Мы просто повторяем одни и те же ошибки снова и снова.

Влюбленный бескорыстен

Серотонин у влюбленных воздействует на целый ряд разных вещей.

«В состоянии влюбленности в центральную долю и поясную кору мозг а поступает больше серотонина», — рассказывает Партонен. И тогда даже незнакомые лица нравятся нам больше, а способность к эмпатии усиливается. Нас интересует, что думают другие, и мы заботимся не только о самих себе.

В зимнее время мозг производит мало серотонина. Весной же, когда становится больше света, его выработка усиливается. Может быть, именно поэтому весной влюбиться проще?

Глупеем ли мы от влюбленности?

Когда мы влюбляемся, лобная доля мозг а хуже снабжается кровью. А именно она отвечает за критическое мышление, заставляя задуматься лишний раз. Это тоже связано с уровнем сигнального вещества дофамина. Дофамин — главное вещество, благодаря которому возникает стойкий интерес к другому человеку.

Кора головного мозг а во время влюбленности работает так, словно вы играете в компьютерную игру средней сложности. Клетки просыпаются и готовятся к действию.

Люди влюбляются по-разному, и каждый ведет себя в этом состоянии по-своему.

По словам Партонена, имеющийся опыт, конечно, играет роль, но у людей есть и врожденная склонность вести себя при влюбленности определенным образом. Кто-то чувствует себя слабым, кто-то — растерянным.

Если человек легко впадает в зависимость от ощущений, возникающих при влюбленности, ему может быть трудно поддерживать длительные отношения.

Возможно, именно поэтому некоторые постоянно влюбляются, тогда как другие могут вообще никогда этого чувства не испытать.

Желание или любовь?

Существуют ли разные типы влюбленности? Как отличается чувство сильного физического влечения от более романтической влюбленности?

«Разница есть, иногда физический элемент очень силен, а иногда влюбленность носит более возвышенный характер. Случается и влюбленность на расстоянии. Все эти чувства могут быть очень сильными и полностью охватывать человека».

По словам Партонена, влюбленность иначе влияет на мозг , чем физическое удовлетворение в результате секса.

«В обоих случаях активизируются одни и те же области мозг а, но по-разному. В случае влюбленности их активность больше напоминает активность при радости и ликовании».

С сексуальными реакциями, поведением и переживаниями связана выработка окситоцина. Уровень окситоцина повышается при сексуальном возбуждении, и его количество коррелирует с интенсивностью оргазма.

В кого мы влюбляемся?

Что запускает все эти изменения в организме и в жизни?

Несколько лет назад велись споры о значении феромонов при выборе партнера. Феромоны — это пахучие вещества, которые организм вырабатывает и распространяет вокруг себя, чтобы воздействовать на поведение других индивидов.

Разные феромоны остаются в воздухе разное время и транслируют разную информацию. Но сейчас ученые отказались от идеи, что феромоны настолько сильно управляют выбором партнера.

Началом влюбленности можно считать момент, когда один человек находит другого привлекательным.

Согласно исследованиям, есть универсальные признаки привлекательности мужчин и женщин. Для мужчин это особое телосложение — с широкими плечами и узкой талией, а для женщин — вес в пределах нормального индекса массы тела.

Что касается черт лица, то обычно привлекают симметрия и женственность. Но физическое влечение — не единственное, что вызывает влюбленность.

Тот, кто заставил сердце биться

«Чувство влюбленности часто возникает у человека, когда он разделяет с кем-то некий опыт, от которого быстрее бьется сердце и активизируется симпатическая нервная система», — говорит Партонен.

Например, это может быть совместный просмотр фильма ужасов или катание на американских горках.

Похоже, совместные переживания такого рода очень важны для того, чтобы человек показался вам привлекательным и возникло желание познакомиться с ним поближе.

От влюбленности, помимо детей, бывает и сильное чувство радости, которое связывает двух людей.

Но наше бедное тело не может вечно находиться в состоянии стресса, возникающем при влюбленности.

Сколько длится влюбленность?

«Психологическая составляющая может сохраняться долго, но химическая реакция организма на влюбленность продолжается максимум 18 месяцев, а потом все эффекты начинают сходить на нет, потому что тело привыкает. Именно в этот момент вы можете обнаружить, что ваш любимый не такой уж идеальный партнер».

«На этот вопрос трудно дать точный ответ, ведь влюбленные люди не могут постоянно проходить тесты и сдавать кровь».

С чисто научной точки зрения любовь — нечто совершенно иное, нежели влюбленность. Ее мы можем достичь, когда лихорадка уляжется и ей на смену придут разум и осмысленность.

Согласно теории эволюции, цель любви — заставить нас совместно воспитывать детей и сохранять отношения до тех пор, пока те не станут самостоятельными. Возможно, именно поэтому люди часто расстаются, когда дети вырастают и покидают родительское гнездо.