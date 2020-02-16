» » Мы и не должны все помнить

Мы и не должны все помнить

Мы и не должны все помнить

мозг убирает из памяти лишние детали. Вещи, на которые вы не обращаете внимания, не запоминаются. Пять фактов о памяти.

Факт первый. Если мы не вспоминаем определенные вещи намеренно, они начинают «стираться» из памяти. Это нормально. По мнению исследователей Университета Торонто, в памяти не должно сохраняться абсолютно все.

Принимать решения становится проще, если мозг избавляется от всего ненужного — например, от устаревшей информации или незначительных подробностей. мозг концентрируется не на отдельных воспоминаниях, а на большой картине, что делает наш ум более гибким и позволяет быстрее приспособиться к новым ситуациям.

Факт второй. Слово вертится на языке, а вы все никак не можете его назвать. Иногда наш разум «зависает», и на мгновение какой-то аспект никак не получается вспомнить. Как сообщается в исследованиях 1990-х годов, такое происходит с каждым из нас в среднем хотя бы раз в неделю, с возрастом — все чаще. Примерно в половине случаев слово вспоминается менее чем через минуту.

Факт третий. Не помните, где оставили ключи или что вам сказали? Вероятно, воспоминание не сформировалось изначально, потому что вы не были сосредоточены на ситуации и думали о чем-нибудь другом.

Факт четвертый. Постыдные, глупые или неприятные моменты вы помните очень хорошо, хотя предпочли бы забыть. Как сообщается в диссертационной работе Лундского университета, человек способен научиться бороться с воспоминаниями, приходящими на ум, — точно так же, как человек способен контролировать физические импульсы. Правда, в исследовании изучались только нейтральные воспоминания.

Факт пятый. По мнению исследователей, с тяжелыми воспоминаниями бороться сложнее, и возможные последствия таких действий еще не ясны. Однако такие воспоминания можно «перекрыть» новыми впечатлениями, сообщается в исследовании Кембриджского университета.

16 февраль 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Ученые экспериментируют с белком памяти
Хочу все знать

Ученые экспериментируют с белком памяти

В Медицинской школе Маунт-Синай, что входит в состав Нью-Йоркского университета, группа испанских и американских нейробиологов повела эксперименты, проясняющие роль инсулиноподобного фактора роста-2
Женщины забывают неприятности быстрее мужчин
Хочу все знать

Женщины забывают неприятности быстрее мужчин

Наша эмоциональная память зависит от пола: воспоминания о сильном и неприятном переживании у женщин стираются быстрее; в то же время сильный эмоциональный опыт заставляет мужчин помнить даже явно
Какие возможности нашей памяти?
Хочу все знать

Какие возможности нашей памяти?

Безграничные возможности памяти человека , которые неизвестны.1) Научные работники ещё в 2001 доказали что у левшей , память развита лучше .2) Внимание человека , может концентрироваться только 20
Ученые разобрались, почему мы витаем в облаках
Хочу все знать

Ученые разобрались, почему мы витаем в облаках

Порой нам бывает непросто справляться с большим объёмом нашей же рабочей памяти, а свидетельствуют об этом моменты «витания в облаках» и «счета ворон за окном»
Наши воспоминания могут нас обманывать
Хочу все знать

Наши воспоминания могут нас обманывать

У нас есть свойство придумывать образы, которые в итоге тяжело отделить от настоящих воспоминаний
Мифы и факты о мозге
Хочу все знать

Мифы и факты о мозге

Человек не может пощекотать сам себя. Дело в том, что человеческий мозг настроен на восприятие внешних раздражителей, чтобы не пропустить важные сигналы в потоке ощущений, вызванных действиями самого
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Чем замечателен и в чем преимущества Форекс?В интернете появилась динамическая карта распространения вируса 2019-nCovЧто такое ложные воспоминания и как они образуютсяЗоопарк внутри нас: микробиом человекаЗеленая Антарктида. Всегда ли Южный континент был укрыт ледяным щитомУченые совершили первый поход к месту, где может находиться древнейший лед на ЗемлеСоздан «живой» бетон, способный к самопочинкеЭксперты предрекли человечеству эпидемию цифрового аутизма


Свежие Статьи
Ученые обнаружили в Тихом океане новый континент

Ученые обнаружили в Тихом океане новый континент

Соленая вода периодически появляется на Марсе

Соленая вода периодически появляется на Марсе

В полиции Новой Зеландии появится первый виртуальный сотрудник. Что он умеет?

В полиции Новой Зеландии появится первый виртуальный сотрудник. Что он умеет?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+