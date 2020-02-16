Мы и не должны все помнить

мозг убирает из памяти лишние детали. Вещи, на которые вы не обращаете внимания, не запоминаются. Пять фактов о памяти.

Факт первый. Если мы не вспоминаем определенные вещи намеренно, они начинают «стираться» из памяти. Это нормально. По мнению исследователей Университета Торонто, в памяти не должно сохраняться абсолютно все.

Принимать решения становится проще, если мозг избавляется от всего ненужного — например, от устаревшей информации или незначительных подробностей. мозг концентрируется не на отдельных воспоминаниях, а на большой картине, что делает наш ум более гибким и позволяет быстрее приспособиться к новым ситуациям.

Факт второй. Слово вертится на языке, а вы все никак не можете его назвать. Иногда наш разум «зависает», и на мгновение какой-то аспект никак не получается вспомнить. Как сообщается в исследованиях 1990-х годов, такое происходит с каждым из нас в среднем хотя бы раз в неделю, с возрастом — все чаще. Примерно в половине случаев слово вспоминается менее чем через минуту.

Факт третий. Не помните, где оставили ключи или что вам сказали? Вероятно, воспоминание не сформировалось изначально, потому что вы не были сосредоточены на ситуации и думали о чем-нибудь другом.

Факт четвертый. Постыдные, глупые или неприятные моменты вы помните очень хорошо, хотя предпочли бы забыть. Как сообщается в диссертационной работе Лундского университета, человек способен научиться бороться с воспоминаниями, приходящими на ум, — точно так же, как человек способен контролировать физические импульсы. Правда, в исследовании изучались только нейтральные воспоминания.

Факт пятый. По мнению исследователей, с тяжелыми воспоминаниями бороться сложнее, и возможные последствия таких действий еще не ясны. Однако такие воспоминания можно «перекрыть» новыми впечатлениями, сообщается в исследовании Кембриджского университета.