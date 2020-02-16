Хакеры могут превратить спутники планеты в оружие

В прошлом месяце SpaceX стала оператором наибольшего в мире количества активно работающих спутников. Известно, что по состоянию на конец января 2020 года, компания имела 242 спутника, вращающихся вокруг планеты, и планировала запустить еще 42 000 в течение следующего десятилетия. Как заявил основатель компании SpaceX Илон Маск, вывод на орбиту столь большого числа искусственных спутников является лишь частью амбициозного проекта по обеспечению глобального доступа в интернет по всему миру. Однако согласно исследованию, опубликованному на портале livescience.com, огромное количество спутников на орбите может стать угрозой для всего человечества. Так в чем же заключается подвох активного развертывания орбитальных объектов, использующихся преимущественно для связи?

Можно ли взломать орбитальные спутники?

Начало ХХI века можно по праву назвать эпохой завоевания орбитального пространства Земли частными предприятиями. Так, помимо уже упомянутой выше компании SpaceX , на орбиту нашей голубой планеты уже вышли устройства таких гигантов, как Amazon, базирующейся в Великобритании OneWeb, а также ряда других фирм, которые готовы вывести в космос еще тысячи спутников.

Эти новые устройства способны революционизировать многие аспекты повседневной жизни человечества — от обеспечения доступа к интернету в отдаленных уголках земного шара до мониторинга окружающей среды. Вместе с тем, отсутствие стандартов и правил кибербезопасности для коммерческих спутников ставит под угрозу безопасность большинства развитых стран мира, которые могут стать по-настоящему уязвимыми при киберконфликтах.

Так, если хакерам удастся взять под контроль даже самое незначительное количество спутников, последствия подобного инцидента могут быть самыми ужасными. Хакеры могли бы глушить или подделывать сигналы со спутников, создавая хаос внутри заданного государства и нарушая работоспособность электрических, водопроводных и транспортных сетей.

Помимо всего прочего, ввиду того, что большинство новых спутников имеют собственные двигатели, позволяющие устройствам перемещаться в пространстве, хакеры могли бы изменять орбиты спутников и заставлять их врезаться друг в друга или даже в Международную космическую станцию.

Последствия непредвиденной хакерской атаки могут быть необратимыми

Сложность изготовления орбитальных спутников заставляет участвовать в процессе их создания несколько групп различных производителей. В настоящее время организации — прямые владельцы спутников — часто передают управление орбитальными устройствами в специальные аутсорсинговые компании. С каждым подобным шагом потенциальная уязвимость оборудования возрастает, поскольку современные хакеры имеют большое количество возможностей для проникновения даже в самую защищенную систему. Кроме того, известно, что наиболее уязвимыми к атакам являются крошечные спутники CubeSats, использующиеся в научных и образовательных целях рядом университетов и даже школ. Взлом этих устройств массой от 100 грамм до 1 килограмма может быть невероятно простой задачей даже для не самого опытного хакера, имеющего в своем распоряжении специализированную наземную антенну.

Некоторые орбитальные устройства Cubesat имеют массу от 100 грамм до 1 килограмма

Впервые случай захвата контроля над спутником произошел в 1998 году, когда хакеры захватили контроль над американо-германским спутником ROSAT. Тогда злоумышленники проинструктировали спутник направить свои солнечные батареи прямо на солнц е, что мгновенно поджарило его батареи и сделало спутник бесполезным. Аналогичный случай произошел в Великобритании буквально через год после первого происшествия. Тогда хакеры удерживали в “заложниках” спутники SkyNet с целью получения выкупа.

Из-за того, что в настоящее время не существует определенных стандартов защиты спутников в орбитальном пространстве, как и специального органа, регулирующего обеспечение кибербезопасности, ответственность за спутники ложится на их компании-производители. Однако даже для компаний, которые придают большое значение кибербезопасности, затраты, связанные с обеспечением безопасности каждого компонента, могут быть непомерно высокими и даже могут превышать стоимость самого спутника.

Вне зависимости от того, будут ли предприняты меры по обеспечению спутниковой безопасности или нет, было бы ошибкой ждать, пока хакеры получат контроль над небольшим коммерческим спутником. Последствия подобного шага могут угрожать здоровью, имуществу и даже жизни не только отдельного человека, но и общества в целом.