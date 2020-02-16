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Во всех группах динозавров нашлись теплокровные виды

Во всех группах динозавров нашлись теплокровные виды

Химический анализ скорлупы различных видов динозавров показал, что представители всех отрядов этой группы могли поддерживать постоянную температуру тела, сообщается в Science Advances. Это исследование отличается от предыдущих тем, что учитывает данные и по динозаврам, которые обитали в высоких широтах, в том числе по птицетазовым.

Реконструируя облик динозавров, палеонтологи выдвигают предположения в том числе и о физиологии этих рептилий. Один из важных вопросов здесь — способны ли были конкретные виды поддерживать постоянную температуру тела. Пока получается, что некоторые были эндотермными, то есть их температура мало зависела от температуры окружающей среды, а многие были мезотермными, то есть температура их тела частично зависела от погоды.

Определить эту особенность физиологии можно по содержанию изотопов кислорода 18O и углерода 13C в карбонатах в останках животных: оно зависит от температуры, при которой эти карбонаты формировались. Притом, учитывая внушительные размеры некоторых динозавров, лучше брать те структуры, которые образовывались близко к центру тела животного, поскольку туловище крупных динозавров могло быть существенно теплее, чем их пальцы или голова. Хорошо для этой цели подходит яичная скорлупа, и ее в таком качестве уже изучали.

Во всех группах динозавров нашлись теплокровные виды

Места находок скорлупы яиц динозавров, анализ которых провели в исследовании. Находки датируются кампанским и маастрихтским веками (83,6—66 миллионов лет до нашей эры), и расположение континентов показано соответственно этому времени

Однако те животные, которые обитали в местности с теплым климатом, могли иметь характерную для эндотермных температуру тела (35 градусов Цельсия и выше), даже если не были способны поддерживать ее сами. Поэтому авторы новой работы — сотрудники Йельского, Кембриджского и ряда других университетов — проанализировали состав яичной скорлупы не только тех, кого нашли близко к экватору (вблизи современного города Хацег в Румынии), но и тех, кто обитал недалеко от полюсов (на территории нынешней канадской провинции Альберта и в Патагонии).

Палеонтологи включили в анализ представителей всех групп динозавров, в том числе птицетазовых (вопреки названию, птицы от них не происходили), состав скорлупы которых в связи с температурой тела раньше не исследовали. Содержание изотопов 18O и 13C в скорлупе яиц динозавров сравнивали с аналогичным показателем для раковин моллюсков, яиц современных птиц с разных континентов и аллигаторов.

Во всех группах динозавров нашлись теплокровные виды

Отношение массы и температуры тела у различных животных. Закрашенными кружками обозначены те, чью скорлупу изучали в обсуждаемом исследовании

По расчетам авторов, некоторые динозавры, в том числе жившие в умеренных широтах, имели такую же температуру тела, как и современные эндотермные птицы и млекопитающие. У птицетазового майазавра из Канады средняя температура тела составляла 44 ± 2 градусов Цельсия, а у одного из троодонов, найденных там же — 38 ± 4 градусов.

Последнее особенно интересно, если учесть, что троодон — близкий родственник птиц и известно, что он был покрыт перьями. Вероятно, и эндотермность, и перья он унаследовал от общего с птицами предка. Авторы предполагают, что перья в таком случае могли возникнуть как средство удержания постоянной температуры еще до появления птиц и сначала служили именно теплоизолятором, а не украшением для привлечения половых партнеров. Кроме того, вероятно, именно перья позволили предкам птиц уменьшиться в размерах: чем мельче организм, тем больше у него отношение площади к объему и тем быстрее он остывает, поэтому измельчание требовало мощной теплоизоляции.

16 февраль 2020 /
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