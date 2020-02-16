Во всех группах динозавров нашлись теплокровные виды

Химический анализ скорлупы различных видов динозавров показал, что представители всех отрядов этой группы могли поддерживать постоянную температуру тела, сообщается в Science Advances. Это исследование отличается от предыдущих тем, что учитывает данные и по динозаврам, которые обитали в высоких широтах, в том числе по птицетазовым.

Реконструируя облик динозавров, палеонтологи выдвигают предположения в том числе и о физиологии этих рептилий. Один из важных вопросов здесь — способны ли были конкретные виды поддерживать постоянную температуру тела. Пока получается, что некоторые были эндотермными, то есть их температура мало зависела от температуры окружающей среды, а многие были мезотермными, то есть температура их тела частично зависела от погоды.

Определить эту особенность физиологии можно по содержанию изотопов кислорода 18O и углерода 13C в карбонатах в останках животных: оно зависит от температуры, при которой эти карбонаты формировались. Притом, учитывая внушительные размеры некоторых динозавров, лучше брать те структуры, которые образовывались близко к центру тела животного, поскольку туловище крупных динозавров могло быть существенно теплее, чем их пальцы или голова. Хорошо для этой цели подходит яичная скорлупа, и ее в таком качестве уже изучали.

Места находок скорлупы яиц динозавров, анализ которых провели в исследовании. Находки датируются кампанским и маастрихтским веками (83,6—66 миллионов лет до нашей эры), и расположение континентов показано соответственно этому времени

Однако те животные, которые обитали в местности с теплым климат ом, могли иметь характерную для эндотермных температуру тела (35 градусов Цельсия и выше), даже если не были способны поддерживать ее сами. Поэтому авторы новой работы — сотрудники Йельского, Кембриджского и ряда других университетов — проанализировали состав яичной скорлупы не только тех, кого нашли близко к экватору (вблизи современного города Хацег в Румынии), но и тех, кто обитал недалеко от полюсов (на территории нынешней канадской провинции Альберта и в Патагонии).

Палеонтологи включили в анализ представителей всех групп динозавров, в том числе птицетазовых (вопреки названию, птицы от них не происходили), состав скорлупы которых в связи с температурой тела раньше не исследовали. Содержание изотопов 18O и 13C в скорлупе яиц динозавров сравнивали с аналогичным показателем для раковин моллюсков, яиц современных птиц с разных континентов и аллигаторов.

Отношение массы и температуры тела у различных животных. Закрашенными кружками обозначены те, чью скорлупу изучали в обсуждаемом исследовании

По расчетам авторов, некоторые динозавры, в том числе жившие в умеренных широтах, имели такую же температуру тела, как и современные эндотермные птицы и млекопитающие. У птицетазового майазавра из Канады средняя температура тела составляла 44 ± 2 градусов Цельсия, а у одного из троодонов, найденных там же — 38 ± 4 градусов.

Последнее особенно интересно, если учесть, что троодон — близкий родственник птиц и известно, что он был покрыт перьями. Вероятно, и эндотермность, и перья он унаследовал от общего с птицами предка. Авторы предполагают, что перья в таком случае могли возникнуть как средство удержания постоянной температуры еще до появления птиц и сначала служили именно теплоизолятором, а не украшением для привлечения половых партнеров. Кроме того, вероятно, именно перья позволили предкам птиц уменьшиться в размерах: чем мельче организм, тем больше у него отношение площади к объему и тем быстрее он остывает, поэтому измельчание требовало мощной теплоизоляции.