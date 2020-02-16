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Определен возраст коронавируса — ему от 20 до 70 лет

Определен возраст коронавируса — ему от 20 до 70 лет

Регистрируя крошечные генетические изменения в вирусе, называемом коронавирусом, биолог Тревор Бедфорд из исследовательского центра рака в Сиэтле Fred Hutch и его коллеги выяснили не только на что способен этот вирус, но и его возраст.

С момента появления коронавируса ученые со всего мира активно обменивались информацией о нем, в том числе генетическими данными заражающих людей вирусов. К 12 февраля 2020 года был известен генетический состав более 100 образцов вируса. Сравнение геномов позволило Бедфорду и его коллегам собрать вирусное генеалогическое древо и составить маршрут распространения заразы от генома к геному, от мутации к мутации. Так ученые выяснят пути передачи коронавируса.

Исследователи обнаружили идентифицирующие мутации в вирусе по мере его перемещения по земному шару — и ни один из них не предполагает, что вирус становится более вирулентным (заразным), отметил Бедфорд. Распространяясь вирус мутирует. При этом вирусы, как правило, имеют «подверженную ошибкам форму репликации». Например, сезонные мутации гриппа происходят раз в 10 дней, и «мы не беспокоимся о том, что внезапно грипп станет особенно опасным».

Генетическое картирование также предполагает, что новый коронавирус тесно связан с коронавирусом летучей мыши, обнаруженным в Китае в 2013 году. Но эти два штамма должны были начать расходиться лет 20—70 назад. «Мы не имеем понятия, где вирус был до сих пор», — разводит руками Бедфорд.

16 февраль 2020 /
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