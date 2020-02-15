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Сколько продуктов питания выбрасывают люди?

Сколько продуктов питания выбрасывают люди?

Что вы делаете по пути домой с работы? Скорее всего, многие из нас обязательно заходят в магазин и покупают еду на ближайшие пару дней. Из-за голода в конце рабочего дня людям свойственно покупать больше продуктов, чем требуется, вследствие чего не съеденная пища выбрасывается несмотря даже на не истекший срок годности. В 2005 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) сообщила, что на мусорной свалке оказывается треть всех производимых человеком пищевых продуктов. Однако в проведенной организацией исследовании не учитывались особенности человеческого обмена веществ и не было данных об объеме израсходованных впустую пищи в отношении отдельных государств, поэтому ученые решили провести более тщательную научную работу. Результаты оказались более пугающими.

О результатах работы, проведенной нидерландскими учеными во главе с Моникой ван ден Бос-Вермы, было рассказано в научном журнале Plos One. По расчетам ученых, когда объемы выбрасываемой пищи резко увеличиваются, как только на каждого человека тратится более 6,7 доллара в день. По их расчетам, ежедневно каждый человек выбрасывает пищу с энергетической ценностью около 527 килокалорий, тогда как в 2005 году организация FAO утверждала, что этот показатель равен 214 килокалориям. Получается, что человечество выбрасывает в два раза больше пищи, чем считалось ранее.



Человечество неправильно использует пищевые продукты

По словам доктора Тома Ахтербоша, если бы люди более осознанно обращались с едой, вместо четырех человек можно было бы прокормить целых пять. Это особенно актуально для стран, где живет больше всего людей с низкой заработной платой. Исследователи считают, что уменьшить количество потребляемой пищи можно всего лишь немного изменив рацион питания и потребительские привычки. Например, при походе в магазин можно просто составить список самых необходимых покупок и покупать только те продукты, которые нужны.

Чтобы понять, сколько примерно еды требуется для утоления голода, можно учитывать, что ежедневно мужчинам рекомендуется употреблять около 2500 килокалорий, а женщинам — в два раза меньше. Без отходов, конечно же, не обойтись, но их количество не должно составлять не более 214 килокалорий. К сожалению, за последние 20 лет в обществе сложилась плохая тенденция покупать еду с запасом и выбрасывать остатки.

Сколько продуктов питания выбрасывают люди?


В развивающихся странах еда составляет целых 67% от всего выбрасываемого мусора

Особенно сильно эта тенденция заметна в развитых странах, жители которых могут позволить себе покупку такого количества продуктов, которое они не в состоянии съесть до истечения срока годности. По расчетам исследователей, в некоторых странах пищевые отходы составляют целых 67% от всего выбрасываемого мусора.

15 февраль 2020 /
Хочу все знать
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