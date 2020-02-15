На Земле заметили гору в форме сердца

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало фото графию нагорья в Боливии, где можно заметить отложения в форме сердца.

Агенство подготовило небольшой подарок к 14 февраля — на фото графии нашей планеты из космос а показали небольшую гору, похожую на сердце. Это место находится в южном нагорье в Боливии.

Формирование в форме сердца появилось в результате отложения множества слоев различных геологических образований. Дополнительную форму этой местности придали реки.

фото графия получена с помощью космического спутника Sentinel-2. Снимок состоит из нескольких кадров, дополнительно на нем выделяются отдельные виды геологических отложений с помощью спектарльных полос — они помогают ученым изучать изменения ландшафта в течение времени.