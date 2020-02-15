На Земле заметили гору в форме сердца

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало фотографию нагорья в Боливии, где можно заметить отложения в форме сердца.
Агенство подготовило небольшой подарок к 14 февраля — на фотографии нашей планеты из космоса показали небольшую гору, похожую на сердце. Это место находится в южном нагорье в Боливии.
Формирование в форме сердца появилось в результате отложения множества слоев различных геологических образований. Дополнительную форму этой местности придали реки.
фотография получена с помощью космического спутника Sentinel-2. Снимок состоит из нескольких кадров, дополнительно на нем выделяются отдельные виды геологических отложений с помощью спектарльных полос — они помогают ученым изучать изменения ландшафта в течение времени.
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