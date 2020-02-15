Эпидемию грибка среди амфибий обвинили в исчезновении змей в тропиках

Американские ученые обнаружили, что численность и видовое разнообразие змей в тропиках резко сократились из-за массового вымирания лягушек и других амфибий, связанного с эпидемией грибка Batrachochytrium dendrobatidis. Свои выводы ученые опубликовали в статье для научного журнала Science.

"После того, как лягушки начали исчезать, сообщества змей начали радикально меняться. Они стали менее разнообразными, число видов сократилось, как и численность их представителей. Состояние тела многих особей также указывает на то, что их состояние заметно ухудшилось. Они выглядели так, как будто они сильно голодают", - рассказала Карен Липс, профессор Мэрилендского университета (США) и один из авторов работы.

Африканский грибок Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) и вызываемая им болезнь хитридиомикоз сегодня считаются главной угрозой для существования фактически всех амфибий Земли. Впервые ученые начали говорить о начале эпидемии этой болезни в 1998 году. С тех пор вспышки Bd были зафиксированы в 87 странах мира, где они уничтожили 90 видов земноводных и унесли жизни десятков миллионов лягушек и их ближайших родичей.

Как правило, гриб поражает примерно половину видов амфибий при проникновении в новые регионы, уничтожая около 80% особей тех видов, которые подвержены инфекции, за очень короткое время. Точный механизм заражения и действия гриба на земноводных до сих пор не известен, однако ученые предполагают, что он распространяется через раков и прочих беспозвоночных.

Цепи питания

Изучая видовое разнообразие и численность змей, которые обитают на территории национального парка Эль-Копе (Панама), Липс и ее коллеги раскрыли новые последствия распространения эпидемии Bd по Земле.В общей сложности, на его территории проживает около 70 видов змей, большая часть которых питается лягушками и прочими земноводными, а также их икрой.

Наблюдения, которые длятся уже несколько десятилетий, позволили ученым оценить, как на жизнь змей повлияла эпидемия Bd, которая достигла границ Панамы в 2004 году и уничтожила 30 видов лягушек в Эль-Копе.

Когда ученые сравнили результаты различных "переписей" змей в промежутке между 1998 и 2010 годами, они обнаружили, что численность примерно половины самых распространенных видов змей Панамы значительно сократилась. В целом среднее число видов змей сократилось на 25%, с 52 до 40.

Вдобавок многие редкие виды пресмыкающихся через 5-6 лет после эпидемии Bd просто перестали встречаться в лесах Эль-Копе. В этом случае, однако, ученые не могут точно сказать, вымерли ли эти змеи или просто наблюдатели не смогли их найти.

При этом численность некоторых видов рептилий, в том числе большеголовых ужей (Natrix megalocephala) и кошачьих змей (Telescopus fallax), заметно выросла после вымирания лягушек. Это может быть связано с тем, что освободились экологические ниши, которые раньше занимали пресмыкающиеся, специализировавшиеся на поедании тех амфибий, которые были уничтожены грибком.

Подобные изменения, как отмечают Липс и ее коллеги, произошли и в других уголках тропиков и приэкваториальных широт, где в последние годы численность змей и все остальное биоразнообразие заметно сократились. Дальнейшее изучение подобных "каскадов вымираний", как назвали этот феномен экологи, поможет понять, можно ли их предотвратить и как с ними стоит бороться.