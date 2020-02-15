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Обнаружены доказательства существования неизвестного вида древних людей

Ученые нашли доказательства существования загадочной «популяции призраков» — древних людей, которые жили в Африке около полумиллиона лет назад. Следы неизвестного предка появились, когда исследователи проанализировали геномы из западноафриканских популяций и обнаружили, что до пятой части их ДНК, по-видимому, происходило от пропавших родственников. Генетики подозревают, что предки современных западноафриканцев скрещивались с еще не обнаруженными архаичными людьми десятки тысяч лет назад, так же, как древние европейцы когда-то смешали свои гены с неандертальцами. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.


Мы — единственные выжившие представители рода Homo

В отличие от сегодняшнего дня, наша планета когда-то была домом для многих родственных видов или подвидов человека. В результате современные европейцы являются носителями небольшого количества генов неандертальцев, в то время как коренные австралийцы, полинезийцы и меланезийцы получили в наследство гены от денисовцев — другой группы древних людей. Предыдущие исследования намекали, что по Африке бродили и другие древние люди, с уверенностью говорить об этом было нельзя, так как ни окаменелостей, ни ДНК не было обнаружено.

Как сообщил изданию The Guardian ведущий автор исследования Шрирам Шанкарараман из Калифорнийского университета, практически все гены западноафриканцев, участвовавших в исследовании, достались им в наследство от этой неизвестной архаичной популяции.

Обнаружены доказательства существования неизвестного вида древних людей

Когда-то на нашей планете жили разные виды древних людей

В ходе исследовани ученые получили геном четырех западноафриканских популяций и использовали статистические методы, чтобы выяснить, мог ли приток генов от скрещивания иметь место в далеком прошлом. Анализ показал, что подобное скрещивание наблюдалось в каждом случае. В дальнейшим ученым удалось установить последовательности ДНК, которые, скорее всего, унаследованы от древнего родственника. Сравнив полученные результаты с генами неандертальцев и денисовцев, исследователи пришли к выводу, что ДНК должна была происходить от популяции призраков.

При этом авторы работы отмечают, что популяция призраков оказала существенное влияние на геном современных людей. Полученные результаты далеки от окончательных, но, согласно лучшим оценкам ученых, популяция призраков откололась от предков неандертальцев и современных людей где-то между 360 000 и 1 млн лет назад.

Обнаружены доказательства существования неизвестного вида древних людей

Авторы исследования надеются, что в будущем смогут обнаружить останки популяции призраков

Тем не менее каким было это население ученым не известно. Более того, авторы не исключают, что возможно есть и другие объяснения полученных результатов. Открытие примечательно тем, что мы можем узнать о предках человека гораздо больше, чем рассчитывали. Ученые полагают, что полученные результаты в дальнейшем позволят обнаружить ископаемые археологические останки популяции призраков.

Обнаружены доказательства существования неизвестного вида древних людей

Возможно, наши знания об эволюции Homo Sapiens намного меньше, чем мы привыкли считать

15 февраль 2020 /
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