Найден компонент материнского молока, ответственный за развитие мозга ребенка

В ходе многочисленных исследований ученые доказывали, что грудное вскармливание положительно сказывается на здоровье детей. Например, это было доказано в 2016 году, когда американские ученые проанализировали состояние 180 детей, которые питались материнским молоком в течение 28 первых дней жизни. В ходе научной работы они выяснили, что содержащиеся в грудном молоке вещества положительно влияют на развитие интеллекта младенцев. Ученым из Калифорнии и Лос-Анджелеса стало интересно, какие именно вещества способствуют развитию умственных способностей ребенка и пришли к выводу, что большую роль в этом играют так называемые олигосахариды. Но что это за вещества и в какой период времени они оказывают влияние на умственные способности детей больше всего?

О проведенном исследовании и его результатах было написано в научном журнале Plos One. О пользе олигосахаридов грудного молока (ОГМ), которые в большом количестве содержатся в грудном молоке, ученым было известно и ранее. Наиболее полезным олигосахаридом считается так называемая 2’-фукозиллактоза, которая снижает вероятность возникновения проблем с пищеварением малыша и укрепляет необходимый для защиты от инфекционных заболеваний иммунитет. Оказалось, что вдобавок к этому, олигосахариды отвечают за правильное развитие мозг а.

Польза грудного молока

В проведенном американскими учеными исследовании участвовало 50 пар матерей и их детей. Авторы научной работы определили концентрацию олигосахаридов в грудном молоке женщин и оценили уровень когнитивного развития детей через 24 месяца после их рождения. Для определения уровня развития использовался тест Bayley-III, который был создан психологом Нэнси Бэйли и является стандартной системой для анализа развития умственного развития детей в возрасте от 1 до 42 месяцев.

Благодаря новым технологиями мы смогли быстро и точно определить количество олигосахаридов в грудном молоке женщин и найти взаимосвязь между различиями в составе молока с конкретными параметрами у детей, — поделился специалист по педиатрии Ларс Боде.

В ходе научной работы выяснилось, что повышенное количество 2’-фукозиллактозы в грудном молоке в первый месяц кормления увеличивало показатели когнитивного развития у детей вплоть до 2-летнего возраста. Однако уже спустя шесть месяцев после рождения ребенка польза олигосахарида начала снижаться. Это может быть намеком на то, что полезное влияние 2’-фукозиллактозы на развитие мозг а ребенка актуально только в первые годы его жизни.

Олигосахарид 2’-фукозиллактоза считается самым полезным компонентом грудного молока

По мнению ученых, их открытие позволяет разработать рекомендации для матерей, которые испытывают проблемы с грудным вскармливанием ребенка. Возможно, в будущем исследователи разработают способ увеличения количества 2’-фукозиллактозы в грудном молоке, либо найдут другой способ поддержания достаточной скорости развития умственных способностей детей, которые питаются специальными смесями.

Вообще, на здоровье ребенка влияет не только его питание. Например, совсем недавно немецкие ученые выяснили, что если женщины используют определенные косметические средства, они могут увеличить риск развития ожирения у своих детей. Подробнее об этой научной работе и ее результатах можно узнать в нашем специальном материале.

Американские ученые в очередной раз доказали пользу грудного вскарливания