» » Найден компонент материнского молока, ответственный за развитие мозга ребенка

Найден компонент материнского молока, ответственный за развитие мозга ребенка

В ходе многочисленных исследований ученые доказывали, что грудное вскармливание положительно сказывается на здоровье детей. Например, это было доказано в 2016 году, когда американские ученые проанализировали состояние 180 детей, которые питались материнским молоком в течение 28 первых дней жизни. В ходе научной работы они выяснили, что содержащиеся в грудном молоке вещества положительно влияют на развитие интеллекта младенцев. Ученым из Калифорнии и Лос-Анджелеса стало интересно, какие именно вещества способствуют развитию умственных способностей ребенка и пришли к выводу, что большую роль в этом играют так называемые олигосахариды. Но что это за вещества и в какой период времени они оказывают влияние на умственные способности детей больше всего?

О проведенном исследовании и его результатах было написано в научном журнале Plos One. О пользе олигосахаридов грудного молока (ОГМ), которые в большом количестве содержатся в грудном молоке, ученым было известно и ранее. Наиболее полезным олигосахаридом считается так называемая 2’-фукозиллактоза, которая снижает вероятность возникновения проблем с пищеварением малыша и укрепляет необходимый для защиты от инфекционных заболеваний иммунитет. Оказалось, что вдобавок к этому, олигосахариды отвечают за правильное развитие мозга.


Польза грудного молока

В проведенном американскими учеными исследовании участвовало 50 пар матерей и их детей. Авторы научной работы определили концентрацию олигосахаридов в грудном молоке женщин и оценили уровень когнитивного развития детей через 24 месяца после их рождения. Для определения уровня развития использовался тест Bayley-III, который был создан психологом Нэнси Бэйли и является стандартной системой для анализа развития умственного развития детей в возрасте от 1 до 42 месяцев.

Благодаря новым технологиями мы смогли быстро и точно определить количество олигосахаридов в грудном молоке женщин и найти взаимосвязь между различиями в составе молока с конкретными параметрами у детей, — поделился специалист по педиатрии Ларс Боде.

В ходе научной работы выяснилось, что повышенное количество 2’-фукозиллактозы в грудном молоке в первый месяц кормления увеличивало показатели когнитивного развития у детей вплоть до 2-летнего возраста. Однако уже спустя шесть месяцев после рождения ребенка польза олигосахарида начала снижаться. Это может быть намеком на то, что полезное влияние 2’-фукозиллактозы на развитие мозга ребенка актуально только в первые годы его жизни.

Найден компонент материнского молока, ответственный за развитие мозга ребенка

Олигосахарид 2’-фукозиллактоза считается самым полезным компонентом грудного молока

По мнению ученых, их открытие позволяет разработать рекомендации для матерей, которые испытывают проблемы с грудным вскармливанием ребенка. Возможно, в будущем исследователи разработают способ увеличения количества 2’-фукозиллактозы в грудном молоке, либо найдут другой способ поддержания достаточной скорости развития умственных способностей детей, которые питаются специальными смесями.

Вообще, на здоровье ребенка влияет не только его питание. Например, совсем недавно немецкие ученые выяснили, что если женщины используют определенные косметические средства, они могут увеличить риск развития ожирения у своих детей. Подробнее об этой научной работе и ее результатах можно узнать в нашем специальном материале.

Найден компонент материнского молока, ответственный за развитие мозга ребенка

Американские ученые в очередной раз доказали пользу грудного вскарливания

15 февраль 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
100 ингредиентов грудного молока невозможно воссоздать в смеси
Хочу все знать

100 ингредиентов грудного молока невозможно воссоздать в смеси

Всем известно, что лучшим питанием для грудного ребенка является грудное молоко, но не все понимают насколько оно уникально.
У любительниц косметики чаще рождаются дети с ожирением
Хочу все знать

У любительниц косметики чаще рождаются дети с ожирением

Ученым уже давно известно, что употребляемые женщинами во время беременности продукты могут повлиять на здоровье ребенка. Например, во время вынашивания плода не рекомендуется употреблять кофе,
395 литров грудного молока
Хочу все знать

395 литров грудного молока

Рекорд Гиннеса: 395 литров грудного молока.
Рекорд Гиннеса: 395 литров грудного молока
Хочу все знать

Рекорд Гиннеса: 395 литров грудного молока

28-летняя американка Алисия Ричман попала в Книгу рекордов Гиннесса, сцедив за год 87 галлонов своего молока для нуждающихся детей. Молодая мать Алисия Ричман стала обладательницей необычного
Ученые заявили, что чипсы опасны для мозга детей
Хочу все знать

Ученые заявили, что чипсы опасны для мозга детей

Ученые провели исследование и выяснили, что чипсы — крайне вредная еда для детей 3-4 лет, поскольку в данном возрастном промежутке происходит активное развитие головного мозга и любая вредная пища
Ожирение будущих мам во время беременности оказывает влияние на IQ сыновей
Хочу все знать

Ожирение будущих мам во время беременности оказывает влияние на IQ сыновей

По словам исследователей, если во время беременности мать страдает ожирением, то это может повлиять на последующее развитие ее ребенка
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?Чем замечателен и в чем преимущества Форекс?Ученые вычислили возраст статуи одного из главных божеств инковВ интернете появилась динамическая карта распространения вируса 2019-nCovЧто такое ложные воспоминания и как они образуютсяЗеленая Антарктида. Всегда ли Южный континент был укрыт ледяным щитомЗоопарк внутри нас: микробиом человекаАномальные нейтрино из глубин космоса: физики недоумевают


Свежие Статьи
Ученые обнаружили в Тихом океане новый континент

Ученые обнаружили в Тихом океане новый континент

Соленая вода периодически появляется на Марсе

Соленая вода периодически появляется на Марсе

В полиции Новой Зеландии появится первый виртуальный сотрудник. Что он умеет?

В полиции Новой Зеландии появится первый виртуальный сотрудник. Что он умеет?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+