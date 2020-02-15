Как микробы, живущие коже могут рассказать о вашем возрасте?

Ваша кожа может выдать ваш возраст даже без наличия на ней морщин. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, которые определили, что профиль микробов на вашей коже может предсказать ваш хронологический возраст с точностью до нескольких лет. Общеизвестно, что наши тела покрыты большим количеством микроорганизмов, среди которых наиболее выделяются бактерии, грибы и вирусы, в совокупности составляющие микробиом человека. Изменяясь с возрастом, профиль микроорганизмов может помочь в создании прогностического инструмента, основанного на машинном обучении, утверждает портал livescience.com. Чем же может быть полезен подобный метод определения возраста? Давайте попробуем разобраться вместе в данной статье.

Бактерии на теле могут выдать ваш возраст

Человеческий микробиом состоит из триллионов одноклеточных форм жизни, которые, по-видимому, превосходят своим числом даже общее количество человеческих клеток в организме. Микроорганизмы населяют кожу, рот, носовые и легочные проходы, кишечные тракты и другие места человеческого тела (особенно “приятной” эта новост ь может показаться так называемым мизофобам). Как бы то ни было, типы и виды микробов сильно отличаются друг от друга в зависимости от “облюбованной” ими области человеческого организма. Находясь в своеобразном симбиозе с микроорганизмами, наше тело получает своеобразную поддержку против вторжения вредоносных бактерий. Так, микробиом кожи образует специальный защитный слой от проникновения вирусов в клетки человеческого организма, микробиом кишечника позволяет организму без труда переваривать пищу и усваивать наиболее полезные витамины и минералы, а микробиом легких активно борется с проявлением респираторных заболеваний. В случае, если хорошо отлаженные симбиотические отношения внутри организма начинают по каким-то причинам идти наперекосяк, у человека может начать развиваться ряд опасных заболеваний, таких как диабет, воспалительные заболевания кишечника и даже рак. Иными словами, наше здоровье напрямую зависит от процессов, происходящих внутри колоний организмов-симбионтов, обитающих на нашем теле.

В новом исследовании, направленном на изучение микробиомов кожи, рта и кишечника, ученые анализировали микроорганизмы для того, чтобы понять, какие именно виды могут быть лучшими индикаторами возраста их доноров. Полученные образцы кожи давали наиболее точный прогноз возраста, а их погрешность в измерениях составляла около 4 лет (для сравнения: оральные образцы показывали погрешность в 4,5 года, в то время как кишечные образцы демонстрировали 11,5 лет).

Одной из причин того, что микробы, живущие на нашей коже, последовательно изменяют свой состав, могут быть предсказуемые изменения в физиологии кожи у представителей разного возраста. Они включают в себя снижение производства натурального кожного жира, повышение сухости и постепенное уменьшение процентного содержания влаги.

Исследователи считают, что результаты проведенного наблюдения могут помочь при анализе потенциальных рисков развития возрастных заболеваний у того или иного человека. Помимо этого, возможность предупреждения болезни при помощи лишь изменения состава микробиома индивида может быть гораздо более эффективной и безопасной как для лечащего врача, так и для пациента.

На теле любого человека находится огромное количество микроорганизмов