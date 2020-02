Ученые спрогнозировали смерть трети видов животных и растений

Ученые из Университета Аризоны представили детальные оценки глобального вымирания, обусловленного изменением климат а, к 2070 году. Согласно их расчетам, к этому времени должна вымереть примерно треть всех видов. Результаты работы исследователей опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Утрата биоразнообразия — одна из ключевых проблем, связанных с изменением климат а. Слишком быстрая смена условий окружающей среды может просто не позволить видам адаптироваться к ним. Ранее исследователи подсчитали, что на грани вымирания стоит более половины видов насекомых. Однако выводы этого исследования подверглись критике со стороны научного сообщества.

Теперь американские ученые по-новому взглянули на процесс изменения климат а и эффекты, которые он оказывает на животный мир в целом и на биоразнообразие в частности. Для этого авторы проанализировали данные 538 видов и 581 зону обитания по всему миру. Ученые сосредоточились на работах, которые исследуют популяции растений и животных в течение как минимум десяти лет.

Авторы также приняли во внимание климат ические данные в каждой из исследованных зон. Они обнаружили, что 44% из 538 видов уже вымерли на одном или нескольких участках. Чтобы выяснить, что этому поспособствовало, ученые проанализировали 19 климат ических переменных и пришли к выводу, что наиболее сильно на темпы вымирания влияет максимальная годовая температура. Ранее считалось, что в качестве такой переменной нужно считать среднегодовую температуру, но она оказалась не таким точным показателем.

Ученые также установили, что большинство видов не могут мигрировать достаточно быстро, чтобы избежать вымирания. Однако авторы обнаружили, что многие виды способны переносить некоторое повышение максимальной температуры, но только до определенного уровня. У приблизительно 50% видов были локальные вымирания, если максимальные температуры увеличились более чем на 0,5 °C, и 95%, если температура увеличилась более чем на 2,9 °C.