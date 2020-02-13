» » Ученые спрогнозировали смерть трети видов животных и растений

Ученые спрогнозировали смерть трети видов животных и растений

Ученые спрогнозировали смерть трети видов животных и растений

Ученые из Университета Аризоны представили детальные оценки глобального вымирания, обусловленного изменением климата, к 2070 году. Согласно их расчетам, к этому времени должна вымереть примерно треть всех видов. Результаты работы исследователей опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Утрата биоразнообразия — одна из ключевых проблем, связанных с изменением климата. Слишком быстрая смена условий окружающей среды может просто не позволить видам адаптироваться к ним. Ранее исследователи подсчитали, что на грани вымирания стоит более половины видов насекомых. Однако выводы этого исследования подверглись критике со стороны научного сообщества.

Теперь американские ученые по-новому взглянули на процесс изменения климата и эффекты, которые он оказывает на животный мир в целом и на биоразнообразие в частности. Для этого авторы проанализировали данные 538 видов и 581 зону обитания по всему миру. Ученые сосредоточились на работах, которые исследуют популяции растений и животных в течение как минимум десяти лет.

Авторы также приняли во внимание климатические данные в каждой из исследованных зон. Они обнаружили, что 44% из 538 видов уже вымерли на одном или нескольких участках. Чтобы выяснить, что этому поспособствовало, ученые проанализировали 19 климатических переменных и пришли к выводу, что наиболее сильно на темпы вымирания влияет максимальная годовая температура. Ранее считалось, что в качестве такой переменной нужно считать среднегодовую температуру, но она оказалась не таким точным показателем.

Ученые также установили, что большинство видов не могут мигрировать достаточно быстро, чтобы избежать вымирания. Однако авторы обнаружили, что многие виды способны переносить некоторое повышение максимальной температуры, но только до определенного уровня. У приблизительно 50% видов были локальные вымирания, если максимальные температуры увеличились более чем на 0,5 °C, и 95%, если температура увеличилась более чем на 2,9 °C.

13 февраль 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Температура Мирового океана достигла рекордных показателей
Хочу все знать

Температура Мирового океана достигла рекордных показателей

Являясь основной частью гидросферы Земли, Мировой океан занимает более 70% всей ее поверхности, играя при этом огромную роль в формировании климата на нашей планете. В связи со всемирными
Антарктике спрогнозировали вторжение новых видов животных и растений
Хочу все знать

Антарктике спрогнозировали вторжение новых видов животных и растений

В ближайшие десять лет там могут оказаться тринадцать новых видов
Уменьшение разнообразия в сообществах заставляет растения цвести раньше
Хочу все знать

Уменьшение разнообразия в сообществах заставляет растения цвести раньше

Сдвиг цветения растений на более раннее время считается одним из очевидных следствий глобального потепления. Оказывается, растения могут зацветать раньше и в ответ на уменьшение числа других видов,
Почему мамонты вымерли?
Хочу все знать

Почему мамонты вымерли?

Мамонт – одно из самых крупных млекопитающих в истории нашей планеты. Обитали мамонты преимущественно на территориях Евразии от островов Британии до Чукотки и на северо-западе Северной Америки. По
Сколько новых видов живых существ открыто в 2014 году
Хочу все знать

Сколько новых видов живых существ открыто в 2014 году

Специалисты из Калифорнийской академии наук подсчитали, сколько новых видов живых существ открыто за 11 месяцев 2014 года. Оказалось, что за это период выявлено 110 видов муравьёв, 28 видов рыб, 25
«Достижения» человечества
Хочу все знать

«Достижения» человечества

За последние 50 лет человек уничтожил 70% мировых лесов
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?Чем замечателен и в чем преимущества Форекс?Почему у электромобилей нет будущегоЧто такое ложные воспоминания и как они образуютсяВ интернете появилась динамическая карта распространения вируса 2019-nCovСоздан робот из полностью живых клетокУченые вычислили возраст статуи одного из главных божеств инковЗеленая Антарктида. Всегда ли Южный континент был укрыт ледяным щитом


Свежие Статьи
В геноме жителей Африки обнаружили ДНК неизвестного вида вымерших гоминид

В геноме жителей Африки обнаружили ДНК неизвестного вида вымерших гоминид

МЧС хочет привлечь на службу искусственный интеллект

МЧС хочет привлечь на службу искусственный интеллект

Найдена новая экстремальная форма жизни

Найдена новая экстремальная форма жизни

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+