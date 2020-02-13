Похожая на Землю луна Сатурна провалила тест на существование внеземной жизни

Титан — наиболее похожий на Землю объект Солнечной системы, на котором есть свои времена года, имеются собственные реки, озера и даже моря с той лишь только разницей, что средние температуры в этом далеком от солнц а месте никогда не превышают -180 градусов, а вся вышеупомянутая жидкость представлена метаном и этаном — веществами, существующими на Земле лишь в виде газов. На протяжении нескольких десятков лет ученые всерьез утверждали о возможности существования на спутнике Сатурна хотя бы самой простейшей жизни, однако новые исследования показывают, что несмотря на все надежды человечества, луна планеты-гиганта необитаема. Так что же заставило астроном ов оставить мечты о поиске инопланетной жизни на самом загадочном спутнике Солнечной системы?

Есть ли жизнь на Титане?

Спутник Сатурна Титан является второй по величине луной Солнечной системы после замерзшего юпитерианского Ганимеда. Несмотря на крайне низкие температуры, царствующие на поверхности спутника планеты-гиганта, у Титана имеется собственная плотная атмосфера и даже настоящие моря и океаны жидкости, по своему составу близкие земному бензину. Несмотря на столь необычную форму существования, моря Титана могли бы стать своеобразной колыбелью жизни для организмов-экстремофилов, которые повсеместно встречаются на Земле. Используя великое множество органических ингредиентов, которыми славится Титан, местная жизнь могла бы постепенно эволюционировать хотя бы до самого простейшего уровня. Однако скорее всего, появление жизни на Титане возможно лишь только в смелых мечтах писателей-фантастов, пишет научный портал livescience.com. Всему виной, в данном случае, будет квантовая механика и ее странные правила, которые управляют субатомными частицами.

Дело в том, что на Земле молекулы липидов могут самопроизвольно организовываться в пузырчатые мембраны, образующие барьеры вокруг клеток всех известных форм жизни. Именно образование первой такой структуры, по мнению исследователей, однажды привело к развитию первого на Земле живого организма — прародителя всей органической жизни на нашей планете. В прошлом исследователи предполагали, что на Титане мог появиться эквивалентный набор пузырьков, состоящих из молекул на основе азота, называемых азотосомами. Однако для того, чтобы эти уникальные структуры смогли возникнуть естественным образом, природе необходимо учитывать несколько немаловажных факторов.

Предыдущие исследования, использующие моделирование молекулярной динамики в качестве метода для изучения химии жизни, — предполагали, что именно пузырьковые структуры на основе азотистых соединений вполне могут возникнуть в мире, подобном Титану. Однако статья, опубликованная в журнале Science Advances, доказывает, что все более ранние симуляции появления жизни на спутнике Сатурна были ошибочными.

Применяя более модернизированные симуляции с использованием квантовой механики, исследователи изучали в новой работе органические структуры с точки зрения их «термодинамической жизнеспособности». На практике подобное понятие означает, что все химические вещества склонны выстраивать свое существование в простейшей, низкоэнергетической схеме. Азотосомы Титана, в данном случае, не попадают под понятие простых и эффективных “устройств” для образования жизни.

Несмотря на то, что возникновение органической жизни официально признано невозможным на самом большом спутнике планеты-гиганта, исследователи надеются отыскать на Титане следы экзотических форм живой материи, использующей отличные от земных принципы своего построния. Так, наиболее ожидаемой миссией для выявления данной возможности является запланированная на 2030-е гг. миссия Dragonfly, которой, быть может, удастся обнаружить жизнь без наличия необходимой живым организмам Земли клеточной мембраны.

Титан — один из самых похожих на Землю объектов Солнечной системы