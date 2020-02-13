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У любительниц косметики чаще рождаются дети с ожирением

Ученым уже давно известно, что употребляемые женщинами во время беременности продукты могут повлиять на здоровье ребенка. Например, во время вынашивания плода не рекомендуется употреблять кофе, потому что в некоторых случаях он может быть настолько вредным, что может привести к выкидышу. Но знаете ли вы, что нанести вред ребенку могут даже некоторые косметические средства? Например, содержащиеся в косметике консерванты парабены могут повлиять на женские половые гормоны и отразиться на здоровье малыша. Немецкие ученые недавно провели исследование, в ходе которого выяснили, что косметика с парабенами увеличивает риск развития у детей ожирения. Но как они это узнали?

Результаты проведенного исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications. О потенциальном вреде используемых в косметических средствах парабенах ученым уже было известно ранее. В частности, в ходе нескольких исследований была найдена взаимосвязь между использованием содержащих парабены средств с развитием рака молочных желез. Но исследователям также стало интересно — могут ли эти консерванты каким-то образом повлиять на здоровье малышей?


Опасность косметики при беременности

Чтобы выяснить это, ученые изучили данные, собранные в ходе когортного исследования с участием 629 пар женщин и детей. Примерно на 34 неделе беременности женщины заполнили анкету, в котором указывали, какие косметические средства им доводилось использовать во время вынашивания плода и сдали анализы мочи. В дальнейшем ученые следили за массой тела их детей после рождения и в ходе последующих годов жизни.

Оказалось, что в организмах регулярно использующих косметические средства с парабенами женщин содержатся и другие консерванты вроде бутилпарабена. Дети именно этих матерей к восьми годам страдали от избыточного веса. Примечательно, что к ожирению были больше предрасположены девочки, а не мальчики. У женщин, которые не пользовались косметическими средствами во время беременности, дети не страдали от таких проблем.

Для чистоты результатов исследования, ученые провели эксперимент на мышах. В организмы беременных особей были внедрены те же концентрации бутилпарабена, которые обнаружились у матерей детей с ожирением. Как и ожидали авторы научной работы, детеныши подверженных консервантам мышей тоже оказались жирнее, чем детеныши грызунов из контрольной группы. Более того, исследователи заметили, что мышата больше ели, исходя из чего было выдвинуто предположение, что консерванты каким-то образом влияют на их аппетит.

У любительниц косметики чаще рождаются дети с ожирением

Используемые матерями косметические средства могут навредить здоровью детей

Результаты проведенного исследования были проанализированы сотрудницей нью-йоркского медицинского комплекса Маунт-Синай, доктором Евой Таннер. Она пришла к выводу, что косметические средства действительно могут повлиять на развитие детей. Поэтому, во избежание возникновения проблем, она посоветовала матерям воздержаться от использования косметики во время беременности. Как минимум, женщинам лучше отказаться от средств с содержанием парабенов.

К большому счастью, этот вид консервантов задерживается в организме на короткое время. Поэтому отказаться от косметических средств никогда не поздно.

У любительниц косметики чаще рождаются дети с ожирением

Кадр из фильма «Плохой Санта»

13 февраль 2020 /
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