Выбираем цепную бензопилу

Почти все цепные пилы относятся к классу ручного инструмента. Все они имеют классическую конструкцию с двигателем, шинами, подвижной цепью и ручками. В зависимости от назначения, мощности и размера, цепные пилы используются в повседневной жизни, во время строительства и прочих работ.

Наиболее часто это устройство оснащается бензиновыми двигателями, но существуют также модели, в которых цепь приводится в действие посредством электродвигателя. Электропилы могут быть подключены к обычной домашней сети в 220 вольт или питаются от аккумуляторов.

Вам нужно начать выбор данных устройств, определив тип работы, для которой приобретена пила. Эффективность и долгий срок службы инструмента во многом будут зависеть от этого. Практически все проблемы во время эксплуатации возникают именно, из-за неправильного использования. Следует помнить, что для некоторых работ цепные пилы не подходят вообще. Поэтому обязательно проконсультируйтесь со специалистами.

В общем, есть много возможных альтернатив бензопилам. Существует большое количество электроинструментов, специально предназначенных для работы с деревом, металлом, камнем. Ручные и стационарные пилы обширно используются как в повседневной жизни, так и в производстве.

По-настоящему надежные модели цепных бензопил можно найти в коллекции нескольких ведущих производителей (не более 6-7 компаний). Все остальные производят приборы, качество которых варьируется от среднего до крайне плохого.

Только крупнейшие мировые производители с богатой промышленной и научной базой способны предоставлять потребителям высококачественное оборудование.

Неоспоримым преимуществом цепных бензопил является их сравнительно высокая мощность, без привязки к электросети. Помимо того, бензиновый агрегат гораздо удобнее использовать на открытом пространстве, так как он имеет меньше ограничений на влажные поверхности в период осадков.

Однако отметим, что бензиновые системы требуют тщательного обслуживания и, как правило, обходятся иногда дороже, чем электропилы.