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Секретный беспилотник вывел на орбиту три спутника

Секретный беспилотник вывел на орбиту три спутника

Американский орбитальный беспилотный летательный аппарат X-37B, устройство и характеристики которого засекречены, вывел на орбиту три спутника неизвестного назначения.

Как сообщает РИА новости со ссылкой на каталог искусственных космических объектов ВВС США, количество и назначение спутников неизвестно. В октябре прошлого года глава управления быстрых возможностей ВВС США Рэнди Вальден после приземления беспилотника X-37B сообщил, что с его борта на орбиту были выведены несколько спутников. Информация об их существовании также не была внесена в каталог космических аппаратов, размещенный на сайте управления ООН по вопросам космического пространства UNOOSA.

Каталог содержит информацию о выведенных на орбиту спутниках, которую страны предоставляют на обязательной основе. Три секретных спутника получили в каталоге ВВС США официальные названия USA-295, 296 и 297, а также международные обозначения 2017−052С, 052D и 052E, подтверждающие принадлежность спутников к миссии орбитального беспилотника X-37B, который имеет обозначение 2017−052A.

Аппарат разработан американской корпорацией Boeing и с 2010 года совершил пять миссий длительностью от 225 до 780 дней с целью выполнения на орбите Земли неких секретных экспериментов в интересах ВВС США. Подробности программы Orbital Test Vehicle, в том числе её стоимость и назначение, засекречены. Известны лишь габариты и масса беспилотника: длина 8,9 метра, размах крыльев — 4,55 метра, максимальная масса — 4,99 тонны.

12 февраль 2020 /
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