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Жизнь после смерти: сколько весит душа человека

Жизнь после смерти: сколько весит душа человека

Вопрос, есть ли жизни после смерти, так же стар, как само человечество. Мы не знаем время ухода из этого мира, причину, а главное - что нас ждет дальше. Но в последние годы появляется все больше научных фактов о жизни после смерти. Существует ли загробный мир? Смотрите в новом выпуске программы «Скрытые угрозы» на телеканале «Звезда».

Впервые понятие «жизнь после смерти» стал использовать американский врач Раймонд Моуди. В 70-е годы он выпустил книгу с таким названием и сумел привлечь внимание всего мира к этому феномену. Главная идея его труда в том, что человек погибает, а душа продолжает жить. Доктор привел десятки примеров людей, которые перенесли клиническую смерть. Он и сам прошел через это. Наука подобные факты пока не может ни объяснить, ни опровергнуть. Более того, чем больше ученые занимаются тонкими материями, тем больше появляется вопросов.

Одно ученые точно выяснили: после смерти человека его тело становится легче ровно на 22 грамма. Множество экспериментов заканчивались с этим результатом. Причины - неизвестны. Однако некоторые склонны считать, что 22 грамма - это и есть вес человеческой души.

«Порядка 25 лет назад была поставлена задача попробовать замерить, есть ли у человека душа и что происходит с ней после смерти. Очень интересные результаты», - рассказал кандидат физико-математических наук Роман Юсубов.

Петербургские специалисты под руководством профессора Санкт-Петербургского института точной механики и оптики Константина Короткова создали специальный аппарат, который фиксирует, как душа покидает тело человека. Опыты длились год. Была задействована целая команда: врачи, математики, программисты. Работали в слепом режиме, чтобы не ставить под сомнение чистоту эксперимента. Каждый снимал свои показатели, не зная, для чего в итоге они нужны.

«Получилось сделать съемку в морге. Сделали замеры по влажности, точные весы, температура и так далее. И через каждый час взвешивали усопшего и делали съемки пальцев. Ничего не происходило, и где-то в районе 23 часов мы видели новые точки свечения. При этом вес потихонечку убывал. В 24 часа съемка была снова сделана, вес прибавился, и свечение стало более ярким. И в районе часа ночи все стало уходить на нет», - объяснил Юсубов.

Исследователи так и не смогли понять причину, почему вес покойного то убывал, то прибавлялся. Этот необъяснимый феномен настолько впечатлил команду профессора Короткова, что многие поверили, что человек - это не только физическая оболочка. И что со смертью тела какая-то неизвестная жизнь продолжается.

Можно по-разному относиться к этому эксперименту, но исследователи отметили, что вокруг человека есть некое поле, и что оно меняется в зависимости от того, как человек умер: естественным образом - от старости, или это было самоубийство, убийство или же катастрофа. Исследователи надеются, что их работа привлечет внимание криминалистов. И что в ближайшем времени это будут учитывать при расследованиях преступлений наравне с ДНК-человека.

Кроме того, недавно было объявлено о начале нового эксперимента. В течение трех лет американские и британские врачи будут изучать рассказы пациентов, у которых останавливалось сердце или отключался мозг. В числе прочего исследователи собираются разложить на специальных полках, которые будут установлены под потолком в палатах реанимации, различные картинки. Разглядеть их можно будет только сверху. Если пациенты, пережив клиническую смерть, расскажут, что изображено на них, значит, душа существует и способна покидать тело.

12 февраль 2020 /
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