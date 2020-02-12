» » Биологи воскресили мутантные гены последних мамонтов

Биологи воскресили мутантные гены последних мамонтов

Биологи воскресили мутантные гены последних мамонтов

Биологи воссоздали и внедрили в живые клетки мутантную ДНК последних мамонтов. Так генетики выяснили, какими недугами страдали эти существа перед вымиранием.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Genome Biology and Evolution.

Последним местом на Земле, где обитали мамонты, был остров Врангеля в Северном Ледовитом океане. Этих зверей уже трудно было назвать исполинами: их рост не превышал 2,5 метра (отметим, что уменьшение размеров крупных животных, переселившихся с континента на острова, — типичное явление).

Популяция всё сокращалась, и "мохнатые слоны" были вынуждены скрещиваться с родственниками. Из-за этого они, вероятно, страдали генетическими заболеваниями ("Вести.Наука" подробно рассказывали, почему так происходит). Примерно 4-3,5 тысячелетия назад последним мамонтам пришёл конец.

Несколько лет назад учёные исследовали ДНК мамонта с острова Врангеля и выявили несколько потенциально вредоносных мутаций, которые могли способствовать вымиранию.

Теперь другая группа исследователей сделала следующий шаг. Генетики не только выявили дефекты в генах мамонтов, но и воспроизвели эти мутации "в пробирке". Так эксперты убедились, что повреждение ДНК действительно сказывалось на здоровье животных.

Сначала учёные сравнили ДНК мамонтов острова Врангеля и двух материковых мамонтов, живших в эпоху, когда популяции этих животных были намного больше. Также исследователи сопоставили их с генами трёх современных азиатских слонов.

Авторы выявили несколько потенциально вредных мутаций, которыми страдали животные с острова Врангеля. Затем генетики скопировали нужные гены из ДНК современных организмов, воспроизвели в них нужные мутации и внедрили в геном живых клеток.

Поясним, что геномы разных живых организмов очень похожи. Более того, всё живое использует одни и те же механизмы чтения ДНК и синтеза белков на основе считанной информации (напомним, что ген — это инструкция по синтезу РНК, по которой в дальнейшем синтезируется "рабочая лошадка" организма ” белок).

Так что ген, отвечающий за производство того или иного белка, работает одинаково независимо от того, находится ли он в клетке бактерии, человека или мамонта. Именно это, к слову, позволяет генным инженерам "пересаживать" гены от одного организма другому.

Пересадив живым клеткам участки ДНК, копирующие дефектные гены мамонта, учёные убедились, что синтезируемые по этим генам белки действительно функционируют неправильно. Последствия таких ошибок известны благодаря изучению ныне живущих организмов.

Речь идёт о мутациях, нарушающих нормальное развитие нервной системы, снижающих качество спермы, вызывающих предрасположенность к сахарному диабету и ухудшающих обоняние. Весь этот набор наследственных заболеваний вряд ли вёл животных к процветанию.

"Основной вывод состоит в том, что последние мамонты, вероятно, были весьма больны и не могли чувствовать запах цветов, так что это просто печально", — резюмирует глава исследовательской группы Винсент Линч (Vincent Lynch) из Университета Буффало.

12 февраль 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Ученые восстановили гены мамонтов с острова Врангеля
Хочу все знать

Ученые восстановили гены мамонтов с острова Врангеля

Около 4 тысяч лет назад маленькая популяция шерстистых мамонтов вымерла на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане. Возможно, это были последние мамонты на Земле. Чтобы узнать точные причины их
Почему мамонты вымерли?
Хочу все знать

Почему мамонты вымерли?

Мамонт – одно из самых крупных млекопитающих в истории нашей планеты. Обитали мамонты преимущественно на территориях Евразии от островов Британии до Чукотки и на северо-западе Северной Америки. По
Череп редкого мамонта
Хочу все знать

Череп редкого мамонта

Череп редкого мамонтаНа севере Франции палеонтологи откопали череп степного мамонта - "чрезвычайно редкого". Французская находка может стать ключом к загадке эволюции этих невероятных существ.
Сперматозоиды оказались способны восстанавливать повреждения ДНК
Хочу все знать

Сперматозоиды оказались способны восстанавливать повреждения ДНК

Ученые выяснили, что активность генов в сперматозоидах человека позволяет им восстанавливать ДНК, прежде чем передать ее следующему поколению.
Можно ли клонировать динозавров?
Хочу все знать

Можно ли клонировать динозавров?

В фильме «Парк Юрского периода» учёный научился клонировать динозавров и на необитаемом острове создал целый парк развлечений, в котором вживую можно было увидеть живое древнее животное. Однако
Первое генетическое исследование шизофрении среди африканцев выявило редкие мутации. Но что это значит?
Хочу все знать

Первое генетическое исследование шизофрении среди африканцев выявило редкие мутации. Но что это значит?

Исследователи, изучающие биологические основы психических заболеваний, провели первый геномный анализ шизофрении жителей Африки и выявили множественные редкие мутации, которые чаще встречаются у
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Поющие пескиТолпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?Чем замечателен и в чем преимущества Форекс?Почему у электромобилей нет будущегоЗападная Антарктида плавится снизу за счет геотермального тепла и сверху за счет изменения характера ветраНа АЭС в Японии произошел сбойЧто такое ложные воспоминания и как они образуютсяОтслеживание посылок из Китая


Свежие Статьи
Обнаружены «невидимые» звезды на расстоянии 2500 световых лет от Земли

Обнаружены «невидимые» звезды на расстоянии 2500 световых лет от Земли

Что, если бы наша планета стала суперземлей?

Что, если бы наша планета стала суперземлей?

NASA удалось наладить связь с зондом Вояджер 2 после загадочного сбоя

NASA удалось наладить связь с зондом Вояджер 2 после загадочного сбоя

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+