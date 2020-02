Какие физические упражнения помогают улучшить состояние мозга?

мозг считается самым сложным и загадочным органом человека

Если днями напролет лежать на диване или сидеть перед компьютером, не уделяя при этом времени даже на спокойные прогулки по парку, можно на своем опыте испытать ужасы плохого состояния здоровья. Малоподвижный образ жизни может стать причиной развития не только опасных заболеваний, но и серьезно ухудшить работоспособность головного мозг а. Чтобы избежать этого, рекомендуется регулярно выполнять физические упражнения, однако многие люди попросту не знают, с чего начать. Недавно австралийские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, каким образом людям нужно тренироваться, чтобы улучшить работу своего мозг а. Как оказалось, существует особенный вид тренировок, который улучшает нейропластичность мозг а.

Что такое нейропластичность мозг а?

Под термином нейропластичность принято понимать способность человеческого мозг а физически и функционально меняться под воздействием жизненного опыта. Ранее считалось, что мозг способен меняться под воздействием мыслей, поведения и новых знаний только в детстве, но психологи все чаще находят доказательства того, что это происходит даже со взрослыми организмами. Считается, что чем большей «пластичностью» обладает мозг человека, тем лучше он обучается новым навыкам и быстрее запоминает информацию. По мнению австралийских ученых, нейропластичность мозг а можно увеличить при помощи определенных физических нагрузок.

Как спорт влияет на мозг ?

Чтобы выяснить, как физические упражнения влияют на способность человеческого мозг а меняться под воздействием опыта, австралийские ученые во главе с Эшли Смит изучили большой объем данных. В их распоряжении оказались результаты нескольких экспериментов, в которых изучалась реакция мозг а 128 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет на различные физические нагрузки. Люди были разделены на несколько групп, которые выполняли легкие и тяжелые упражнения с разной периодичностью. По данным научного издания Journal of Science and Medicine in Sport, состояние их головного мозг а оценивалось до и после тренировок.

Анализ показал, что человеческий мозг увеличивает свою пластичность при выполнении как минимум двух видов тренировок. Во-первых, положительный эффект на мозг оказала 20-минутная тренировка, при которой чередуется низкая и высокая нагрузка на организм. Во-вторых, улучшить пластичность мозг а можно выполняя 25-минутные аэробные упражнения, при которых активируются большое количество мышц и вдыхается большое количество кислорода. В конечном итоге можно сказать, что бег на большие расстояния, езда на велосипеде, плавание и танцы вполне могут улучшить состояние мозг а.

Ученые объяснили пользу вышеупомянутых видов физических нагрузок тем, что они нормализуют содержание в крови человека кортизола. В ходе предыдущих исследований ученые выяснили, что именно этот гормон приводит к снижению нейропластичности мозг а. Скорее всего, чередование легких и тяжелых упражнений, а также проведение аэробных тренировок, снижает уровень кортизола и способствует улучшению сообразительности.