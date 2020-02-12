Аэропорты способствуют распространению инфекций, но как это остановить?

Мыть руки очень важно, особенно в аэропортах

В 2018 году издание Business Insider опубликовало статью, в котором упоминалось, что после посещения туалета свои руки моют только 70% людей. По словам сотрудника Массачусетского университета Христоса Николаидеса (Christos Nicolaides), остальные 30% людей попросту забывают об этом важном правиле гигиены. А ведь на данный момент чистота рук крайне важна, потому что нашумевший коронавирус 2019-nCoV активно распространяется через взаимодействие людей. В ходе недавнего исследования американские ученые выяснили, что если бы пассажиры самолетов чаще мыли руки, то распространение инфекций можно было бы замедлить почти в два раза. Но как они пришли к такому выводу?

Результаты проведенного ими исследования были опубликованы в научном журнале Risk Analysis. В ходе одной из научных работ, проведенных американским сообществом по микробиологии, было выяснено, что только каждый пятый посетитель аэропортов тщательно моет руки, а остальные практически даже не задумываются о своей гигиене в общественных местах. А ведь стоило бы, потому что в подобных местах тысячи людей касаются дверей, перил и других поверхностей, полных разнообразных микробов. После этого они летят за тысячи километров в другие страны и таким образом вполне могут распространять опасные инфекционные заболевания.

Как распространяются болезни?

Используя компьютерное моделирование, Христос Николаидес и его коллеги выяснили, что увеличение количества людей с чистыми руками в аэропортах может значительно снизить скорость распространения инфекционных заболеваний. Они отметили, что обеспечив людям возможность в любой момент помыть руки водой и мылом, можно снизить вероятность превращения эпидемий в пандемии. О разнице между этими терминами, кстати, можно почитать в нашем специальном материале.

По расчетам исследователей, если бы количество людей с чистыми руками в аэропортах увеличилось с 20 до 30 процентов, инфекционные заболевания распространялись бы на 24% медленнее. Если же число следящих за своей гигиеной пассажиров увеличилось до 60%, вероятность распространения опасных болезней снизилась бы на целых 69%.

Однако, ученые признают, что оснащение аэропортов дополнительными туалетами может стоит больших денег. Но они считают, что замедлить распространение инфекций можно даже путем совершенствования десяти самых крупных аэропортов мира. Есть надежда, что открытие ученых побудят контролирующие органы к обсуждению чистоты аэропортов. Как бы то ни было, дав людям возможность своевременно мыть руки, можно остановить распространение не только существующих инфекций, но и болезней, которые могут возникнуть в будущем.