Неразгаданные тайны грибов

Человечество на протяжении всего своего существования соприкасается с миром грибов, где царят иные, неведомые нам законы. Ученые не раз выдвигали теорию, что грибы — это не флора, а фауна. А некоторые из них утверждают, что грибная общность — это настоящая цивилизация со своим коллективным разум ом, управляющая всем миром. Грибы могут выживать в вакууме и при чрезвычайно низких температурах; корпус споры является одним из самых плотных материалов в природе, который может сравниться с металлом; споры грибов идеально подходят для космических путешествий. Грибы спокойно пережили ледниковый период, когда все другие животные и растения вымерли. Может быть, эти удивительные создания ждали появления человека, чтобы породниться с ним? Но, возможно, что-то не заладилось, и они попали на стол к оголодавшему предку Homo sapiens? Или просто их время еще не пришло?