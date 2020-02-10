Ученые восстановили гены мамонтов с острова Врангеля
Около 4 тысяч лет назад маленькая популяция шерстистых мамонтов вымерла на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане. Возможно, это были последние мамонты на Земле. Чтобы узнать точные причины их гибели, американские исследователи восстановили в лаборатории гены этих древних животных.
В предыдущем исследовании 2017 года другие ученые пришли к выводу, что последние на планете мамонты страдали от целого букета генетических дефектов, которые мешали нормальному развитию животных, размножению и способности чувствовать запахи. Такие мутации накопились из-за быстрого сокращения популяции, скрещивания между родственниками и малого генетического разнообразия.
В новой работе, опубликованной в Genome Biology and Evolution, ученые сравнили ДНК мамонта с острова Врангеля с ДНК трех азиатских слонов и двух мамонтов из большой популяции. Они обнаружили ряд генетических мутаций, характерных только для мамонтов с острова Врангеля.
Затем они синтезировали измененные гены и проверили, как белки взаимодействуют с другими генами и молекулами. Такую «проверку» провели для генов, отвечающих за неврологическое развитие, фертильность самцов, передачу сигналов инсулина и обоняние.
Полученные в лаборатории результаты подтвердили выводы 2017 года: последние мамонты планеты накопили вредные генетические мутации, что стало одной из причин их полного вымирания.
Почему мамонты вымерли?
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