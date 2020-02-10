Температура в Антарктиде поднялась до рекордного показателя

Возможно, когда-нибудь Антарктика растает

Еще со школьных времен нам всем известно, что Антарктида является континентом, расположенном на самом юге нашей планеты. Он сильно отличается от всех других точек нашей планеты, потому что как минимум обладает самой низкой температурой воздуха. Также известно, что климат у Антарктиды характерны высокая влажность, сильная ветреность и высокий уровень солнечной радиации. Так как на данный момент температура воздуха нашей планеты постепенно повышается, даже на самом холодном материке временами бывает очень тепло. Недавно температура воздуха в Антарктиде повысилась настолько, что по ней можно было ходить в легкой осенней куртке.

О новом температурном рекорде сообщила Всемирная метеорологическая организация (WMO). Если верить показателям аргентинской научно-исследовательской станции «Эсперанса», 6 февраля 2020 года, воздух в Антарктиде нагрелся до целых 18,3 градусов Цельсия. Об этом стало известно благодаря установленным на станции датчикам, которые также помогают ученым проводить научные работы с сфере гляциологии, океанографии, биологии, геологии и других научных сфер.

Самая высокая температура в Антарктиде

Предыдущий температурный рекорд на самом холодном континенте был зафиксирован 24 марта 2015 года. Тогда термометры вышеупомянутой аргентинской станции поднялись до 17,5 градусов Цельсия. Хоть многие и считают, что Антарктида является очень холодным местом, на самом деле средняя температура в ее прибрежных районах равна -10 градусам Цельсия. Как видно, в условиях вечной мерзлоты погода примерно такая же, как в снежной России. Разница состоит разве что в более высокой влажности и частых ветрах, которые могут повлиять на то, как человек ощущает температуру.

Как бы то ни было, метеорологи считают новый температурный рекорд аномальным. По словам Маурисио Николаас Лауриси, который является капитаном базы Марамбио, в феврале температура воздуха на континенте редко редко доходить до плюсовых показателей. В последние же годы рекордные повышения температуры воздуха наблюдаются чаще и сопровождаются дождями, что вряд ли можно назвать хорошей тенденцией.

Так выглядит антарктическая станция «Эсперанса»

Ученые отмечают, что климат в Антарктиде меняется гораздо стремительнее, чем в других континентах. Такие резкие климат ические изменения могут привести не только к таянию ледников и повышению уровня мирового океана, но и навредить здоровью обитающих на континенте животных. На данный момент ученым известно, что в Антарктиде обитает около 70 видов живых созданий, среди которых числятся как минимум четыре разновидности пингвинов, а также тюлени и пингвины.

За последние 50 лет температура там увеличилась почти на 3 градуса Цельсия, — отметила Клэр Нуллис, пресс-секретарь Всемирной метеорологической организации.

Самая низкая температура в Антарктике

Самый сильный мороз в заснеженном континенте, в свою очередь, был зафиксирован метеорологами в 1983 году. Тогда температура воздуха опустилась до немыслимых –89 градусов Цельсия и такой показатель является более приемлемым на этом континенте.

Вообще, о климат ических изменениях, которые происходят на самых отдаленных континентах нашей планеты, можно посмотреть в документальном сериале «BBC: Замерзшая планета». В нем показано, как касатки, тюлени, пингвины и другие животные приспосабливаются к новым условиям. Именно в этом фильме наиболее ясно видно, что жизнь в Антарктиде не просто существует, а процветает.