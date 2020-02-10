Как звучит Солнце?

Звуки солнц а могли бы запросто свести нас с ума

солнц е — ближайшая к нашей планете звезда, играющая крайне важную роль для нашего комфортного существования во Вселенной. Обладая уникальным набором характеристик, солнц е кажется нам абсолютно тихим и практически безобидным объектом, даже по сравнению со своими маленькими соседями по галактике — М-карликами, которые испускают огромное количество радиации и электромагнитных шумов. Если бы космический вакуум не препятствовал движению звука, на что был бы похож шум, идущий от солнц а? Таким вопросом задались авторы из научного журнала Astronomy, которые решили провести новое исследование в одной из своих статей. Оказалось, что несмотря на то, что наше солнц е кажется спокойным, в действительности шум, который испускает звезда, мог бы попросту свести нас с ума при определенных условиях. Так на что же похожи звуки солнц а?

солнц е способно издавать странные звуки

Массивный шар сверхнагретой плазмы, которым является наше солнц е по своей природе, постоянно подвергается конвекционным циклам, в которых миллионы карманов чрезмерно горячих газов попеременно поднимаются и опускаются с сильнейшим грохотом. К большому счастью для всего человечества, вакуум не способен проводить какие-либо звуки, однако даже если бы мы смогли их однажды услышать, вряд ли бы мы смогли оценить их мелодичность.

Гелиофизик Крейг Дефорест из отдела космических исследований Юго-Западного исследовательского института считает, что в безвакуумных условиях наше солнц е вблизи могло бы “кричать” так, словно 10 000 Земель были бы сплошь покрыты полицейскими сиренами.

Если учесть тот факт, что Земля находится на расстоянии 148 миллионов километров от солнц а, звук от звезды в окрестностях нашей планеты мог бы достигать показателя в 100 децибел, что схоже с показателями звучания музыки на современном рок-концерте. Однако если кратковременное нахождение в таких условиях не является особенно опасным для человека, то существование на протяжении всей нашей жизни под воздействием высоких уровней шума вряд ли можно было бы назвать приятным времяпровождением. Как минимум, мы с вами бы имели серьезные нарушения слуха. В худшем варианте мы бы попросту вымерли, едва ли появившись на планете в виде более-менее развитых существ.

Как бы то ни было, считать нашу Вселенную абсолютно “немым” местом, было бы неправильно. Каждую секунду все объекты во Вселенной обмениваются друг с другом электромагнитными волнами, различными типами излучений и “шумами” за счет наличия у звезд, пульсаров и даже черных дыр способности к “звучанию”. Эти “звуки” мы с вами никогда не смогли бы услышать без специального оборудования, которое способно переводить излучения нашего мироздания в привычные для наших ушей колебания волн.

К слову, в одной из наших статей мы уже писали о том, что ученые даже смогли перевести цифровую фото графию в музыку, которую вы можете услышать в видео к данной статье.