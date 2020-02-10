На МКС хотят построить космический отель

Концепт интерьера гостиничной капсулы на МКС

Первый космический отель для богатых туристов может появиться на земной орбите уже к 2025 году в составе Международной космической станции. Для того, чтобы толстосумы планеты могли полюбоваться живописными видами на Землю, NASA заключило исторический договор с частной компанией Axiom Space. Эксперты уверены, что строительство уникального в своем роде отеля на низкой околоземной орбите может помочь росту мировой экономики. Сколько же будет стоить удовольствие сделать селфи на фоне Земли из иллюминатора МКС?

Отель в космос

Одним из наиболее грандиозных проектов человечества за всю историю его существования заслуженно считается создание Международной космической станции. 20 ноября 1998 года на орбиту планеты был успешно выведен первый жилой модуль будущего интернационального дома, приютившего для проведения уникальных исследований представителей 19 стран мира. Спустя почти 30 лет после начала реализации уникального проекта, специалисты NASA намерены представить широкой общественности еще один грандиозный план, увидеть реализацию которого сможет любой обладатель нескольких десятков лишних миллионов в своем кармане.

Гостиница Axiom «МКС» будет готова гостеприимно распахнуть свои шлюзы для первых космических постояльцев уже во второй половине 2024 года, сообщает портал futurism.com. В составе капсулы планируется запустить также узловой модуль, научно-производственный комплекс, комфортный блок для обитания экипажа и обсерваторию Земли с панорамными окнами для формирования гостиничного сегмента. Основным подрядчиком производства будет выступать частная компания Axiom Space, основанная в 2016 году Майклом Суффредини — бывшим сотрудником NASA.

Билет в “отель будущего” обойдется частным путешественникам в 50 миллионов долларов. В стоимость 8-дневного проживания в гостинице на орбите будут включены высокоскоростной интернет, беспрепятственный вид на Землю и другие разнообразные развлечения в условиях нулевой гравитации.

Строительству новых модулей МКС, в том числе и гостиничному, будут препятствовать натянутые отношения между странами — совладельцами Международной Космической Станции. Из-за политических разногласий между США и Россией совместная эксплуатация станции может быть окончательно свернута в 2024 году, что может существенно повлиять на планы компании Axiom Space по развитию общедоступных космических полетов. Как бы то ни было, даже если США примет официальное решение о прекращении своей работы на МКС, гостиница “Axiom” появится в любом случае. Известно, что при подобном раскладе представители компании планируют перейти на собственную силовую платформу, расположенную вне космической станции.

Сама же МКС уже в ближайшие годы может стать абсолютно необитаемой. Для того, чтобы обеспечить постепенный выход из международной программы, “Роскосмос ” уже сейчас работает над проектом Российской орбитальной станции (РОС), которая будет включать в себя 5 мультифункциональных модулей. Таким образом, даже если работа МКС официально приостановится, освоение орбитального пространства нашей планеты так или иначе будет продолжаться. И не зря: наличие на низкой околоземной орбите Земли уникальных космических сооружений является крайне важным аспектом к дальнейшему изучению и покорению далекого космос а.