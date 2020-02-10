Создано антибактериальное постельное белье

Как заверяет производитель, антибактериальную ткань необходимо стирать в три раза реже, чем традиционную

Если в детстве вы боялись знаменитого “подкроватного” монстра, то во взрослом возрасте вам наверняка стоит больше опасаться “чудовищ” не под кроватью, а на ней. Каждый день человек “делит свою постель” с 350 тысячами бактериальных колоний и 100 тысячами спор грибов. Столь пугающие результаты недавно проведенного исследования натолкнули ученых на создание специальной антибактериальной ткани, которая к настоящему моменту уже имеется в продаже и может заинтересовать всех, кто беспокоится о своем физическом и психологическом здоровье.

Сколько бактерий живет в постели человека?

В наших подушках, постелях и полотенцах всегда находятся различные виды спор грибов, бактерий, частицы кожного покрова и остатки бытовой химии. Все они могут вызывать аллергические реакции, сыпи, приступы кашля и насморка “неустановленной причины”. Наиболее популярным жителем в нашей постели является пылевой клещ, который отдает свое предпочтение нашим подушкам, матрасам и одеялам, поскольку в них есть все необходимые условия для проживания: воздух, отмершие частицы человеческой кожи, которую они используют в качестве пищи, и пыль. Даже несмотря на еженедельную стирку, количество бактерий на постельном белье существенно не снижается, поскольку человек приносит их снова и снова на своем теле.

Согласно статье, опубликованной на портале Futurism.com, ученым удалось успешно обойти данную проблему, поскольку они создали специальное антибактериальное постельное белье.

Секрет ткани заключается в переплетении нитей с серебром, которое способно уничтожить преимущественное большинство бактерий. Компания Miracle уже использует данную технологию в создании постельного белья и заверяет, что ткань способна уничтожить до 99 % болезнетворных бактерий.

Поскольку ткань имеет в составе серебро, которое обладает бактерицидными свойствами, то это позволяет ей оставаться чистой более продолжительное время и не иметь запаха. Помимо этого, одной из главных ее особенностей является дышащая структура, которая обеспечивает защиту от повышенной влажности тканей. Компания, выпускающая данную продукцию уже выставила ее на продажу по цене от 169$ (10 790 рублей) за комплект.

Стоит отметить, что постельное белье состоит из хлопкового волокна, в которые переплетены ионы серебра. Поскольку серебро имеет положительный заряд, а различного рода бактерии, обитающие в наших постелях, отрицательный, бактерии попросту притягиваются к серебру, а их оболочка разрушается. Таким образом ткань остается чистой более длительное время. Как заверяет производитель, ткань с переплетениями серебра не отличима от обычной хлопковой ткани по уровню жесткости, а потому не доставит дискомфорта при активном использовании.

Как бы то ни было, у ткани есть и недостатки. Так, например, помимо стоимости “серебряного” постельного белья, после определенного количества стирок, ткань теряет свои свойства за счет вымывания уже упомянутых выше ионов защитного вещества. Также постельное белье не следует использовать людям, которые имеют кожные аллергические реакции при взаимодействии с серебром.