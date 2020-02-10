» » Почему коронавирус «избегает» детей?

Почему коронавирус «избегает» детей?

Почему коронавирус «избегает» детей?

Коронавирусная инфекция избегает детей

Вспышка коронавируса, пришедшая из китайского города Ухань в конце 2019 года, к настоящему моменту заразила более 24 000 человек по всему миру. Несмотря на высокий уровень контахиозности, инфекция каким-то таинственным образом избегает детей младше 15 лет. В исследовании, опубликованном на портале sciencealert.com, говорится о том, что дети по каким-то причинам могут быть менее подвержены заболеванию или проявлять более мягкие симптомы, чем взрослые.


Как проявляется коронавирус у детей?

С момента начала распространения коронавирусной инфекции прошло чуть больше месяца, а количество зараженных за этот период уже превысило более 24 000 человек. Вместе с тем, за все это время были зарегистрированы всего лишь 3 случая возникновения заболевания у детей. Так, согласно официальным данным, на настоящий момент носителями опасной болезни являются 9-месячная девочка из Пекина, мать которой является пациенткой с коронавирусом, ребенок из Германии, у отца которого впервые был диагностирован вирус, и ребенок из китайского города Шэньчжэнь, который был заражен, но не проявлял никаких симптомов.

По мнению экспертов, низкий уровень заболеваемости среди детей является хорошим знаком уже хотя бы потому, что дети реже моют руки, закрывают рот и воздерживаются от прикосновения к другим, таким образом быстрее распространяя инфекцию.

В одной из статей мы уже говорили о том, что новый вид коронавируса имеет много общего с ТОРС, свирепствовавшим в Европе в начале 2003 года и убившим 774 человека. Однако и тогда опасный вирус почему-то обходил детей стороной: ни один из заболевших ТОРС детей и подростков не погиб от инфекции, чьи симптомы при проникновении в организм очень напоминают симптомы привычных ОРВИ и гриппа.

Одним из возможных объяснений подобной “избирательности” вируса может быть то, что детский организм иначе реагирует на инфекцию, по сравнению с организмом взрослого. Если же данная теория не подтвердится, а число заболевших детей увеличится, масштабы распространения эпидемии могут вырасти в разы больше по сравнению с нынешними.

Почему коронавирус «избегает» детей?

Коронавирусная инфекция может быть не так опасна для детей, как для взрослого

Для того, чтобы предотвратить увеличение распространения скорости заболевания, власти Китая запретили продажу живых животных по всему городу, а также пообещали пресечь незаконную торговлю дикими животными по всей стране. Как бы то ни было, по мнению специалистов, грипп представляет более непосредственную угрозу для большинства детей во всем мире, чем коронавирус. Ученые считают, что дети в возрасте до 5 лет подвергаются высокому риску развития серьезных осложнений, вызванных вирусом гриппа, по причине того, что у детей развит более высокий иммунологический ответ, связанный с появлением лихорадки и повреждением тканей во время борьбы их организма с инфекцией.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, около 80 процентов всех смертей от нового коронавируса приходится на людей в возрасте от 60 лет и старше. Однако в отличие от гриппа, вакцины для защиты людей от этого вируса не существует, как и достаточного количества исследований, направленных на изучение механизмов возникновения и развития заболевания внутри человеческого организма.

10 февраль 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Можно ли сдержать коронавирус от распространения?
Хочу все знать

Можно ли сдержать коронавирус от распространения?

С тех пор как в декабре началась новая вспышка коронавируса, китайские власти поместили миллионы людей под карантин, а международные аэропорты проверяют путешественников на наличие признаков
Опасен ли в действительности коронавирус? Ученый из Франции доказывает обратное
Хочу все знать

Опасен ли в действительности коронавирус? Ученый из Франции доказывает обратное

Вспышка нового вируса из Китая сильно взбудоражила весь мир. Во всех средствах массовой информации говорится о погибших и огромном количестве заражённых, численность которых с каждым днём возрастает.
Как отличить коронавирус от простуды и гриппа?
Хочу все знать

Как отличить коронавирус от простуды и гриппа?

Снова и снова в своих публикациях мы обращаемся к теме коронавируса, который бушует в Китае, но не хайпа ради, а осведомленности для. На этот раз мы поговорим о том, как можно отличить симптомы
Китай опубликовал снимок нового коронавируса
Хочу все знать

Китай опубликовал снимок нового коронавируса

Национальное хранилище патогенных микроорганизмов Китая опубликовало информацию о новом типе коронавируса и его первый снимок с электронного микроскопа.
Что надо знать о китайском коронавирусе 2019-nCoV?
Хочу все знать

Что надо знать о китайском коронавирусе 2019-nCoV?

Раз в несколько лет на планете появляется серьезное заболевание, о котором говорят многие. “Птичий грипп”, “свиной грипп”, Эбола и многие другие. Есть случаи, когда серьезные эпидемии проходят мимо и
Стоит ли волноваться из-за нового вируса, обнаруженного в Китае?
Хочу все знать

Стоит ли волноваться из-за нового вируса, обнаруженного в Китае?

О вспышке неизвестной болезни, произошедшей в провинции Хубэй в центральной части Китая этой зимой, известно не так много. Врачи полагают, что болезнь, которая поразила 59 человек, может быть вызвана
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Поющие пескиТолпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?Чем замечателен и в чем преимущества Форекс?Свидетельства об экстремальных изменениях климата были найдены на древних рунах викинговПочему у электромобилей нет будущегоЗападная Антарктида плавится снизу за счет геотермального тепла и сверху за счет изменения характера ветраЧто такое ложные воспоминания и как они образуютсяНа АЭС в Японии произошел сбой


Свежие Статьи
Сколько на самом деле галактик в Местной Группе и что это говорит о Млечном Пути?

Сколько на самом деле галактик в Местной Группе и что это говорит о Млечном Пути?

Вопрос науки. Коронавирус 2019-nCoV

Вопрос науки. Коронавирус 2019-nCoV

В Греции при раскопках

В Греции при раскопках "Атлантиды" найдены сотни артефактов

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+