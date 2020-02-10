Почему коронавирус «избегает» детей?

Коронавирусная инфекция избегает детей

Вспышка коронавируса, пришедшая из китайского города Ухань в конце 2019 года, к настоящему моменту заразила более 24 000 человек по всему миру. Несмотря на высокий уровень контахиозности, инфекция каким-то таинственным образом избегает детей младше 15 лет. В исследовании, опубликованном на портале sciencealert.com, говорится о том, что дети по каким-то причинам могут быть менее подвержены заболеванию или проявлять более мягкие симптомы, чем взрослые.

Как проявляется коронавирус у детей?

С момента начала распространения коронавирусной инфекции прошло чуть больше месяца, а количество зараженных за этот период уже превысило более 24 000 человек. Вместе с тем, за все это время были зарегистрированы всего лишь 3 случая возникновения заболевания у детей. Так, согласно официальным данным, на настоящий момент носителями опасной болезни являются 9-месячная девочка из Пекина, мать которой является пациенткой с коронавирусом, ребенок из Германии, у отца которого впервые был диагностирован вирус, и ребенок из китайского города Шэньчжэнь, который был заражен, но не проявлял никаких симптомов.

По мнению экспертов, низкий уровень заболеваемости среди детей является хорошим знаком уже хотя бы потому, что дети реже моют руки, закрывают рот и воздерживаются от прикосновения к другим, таким образом быстрее распространяя инфекцию.

В одной из статей мы уже говорили о том, что новый вид коронавируса имеет много общего с ТОРС, свирепствовавшим в Европе в начале 2003 года и убившим 774 человека. Однако и тогда опасный вирус почему-то обходил детей стороной: ни один из заболевших ТОРС детей и подростков не погиб от инфекции, чьи симптомы при проникновении в организм очень напоминают симптомы привычных ОРВИ и гриппа.

Одним из возможных объяснений подобной “избирательности” вируса может быть то, что детский организм иначе реагирует на инфекцию, по сравнению с организмом взрослого. Если же данная теория не подтвердится, а число заболевших детей увеличится, масштабы распространения эпидемии могут вырасти в разы больше по сравнению с нынешними.

Для того, чтобы предотвратить увеличение распространения скорости заболевания, власти Китая запретили продажу живых животных по всему городу, а также пообещали пресечь незаконную торговлю дикими животными по всей стране. Как бы то ни было, по мнению специалистов, грипп представляет более непосредственную угрозу для большинства детей во всем мире, чем коронавирус. Ученые считают, что дети в возрасте до 5 лет подвергаются высокому риску развития серьезных осложнений, вызванных вирусом гриппа, по причине того, что у детей развит более высокий иммунологический ответ, связанный с появлением лихорадки и повреждением тканей во время борьбы их организма с инфекцией.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, около 80 процентов всех смертей от нового коронавируса приходится на людей в возрасте от 60 лет и старше. Однако в отличие от гриппа, вакцины для защиты людей от этого вируса не существует, как и достаточного количества исследований, направленных на изучение механизмов возникновения и развития заболевания внутри человеческого организма.