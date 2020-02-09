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Как повлияет ядерная война на водный мир?

Как повлияет ядерная война на водный мир?

Большинство людей, населяющих нашу планету, с ужасом представляют последствия ядерной войны, ведь всем известно, что это повлечет за собой губительные изменения как для самой жизни человека, так и для всей флоры и фауны Земли. Мы уже рассказывали о том, сколько же потребуется ядерного оружия для того, чтобы последствия его активации несли минимальный ущерб, однако даже в этом случае взрыв спровоцирует массовую гибель не только людей и животных, но и всей растительности, находящейся в эпицентре катастрофы. Кроме того, последствия безмерной человеческой агрессии вызовут появление ядерной зимы, которая надолго закроет мир от солнечного света. Но что же произойдет с жизнью в океанах?



Последствия ядерной войны

Огромная разрушительная мощь ядерного оружия была впервые продемонстрирована миру в последний год Второй мировой войны, когда в августе 1945 года американские бомбардировщики скинули две ядерные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки, погубив в общей сложности более 200 тысяч человек. Большинство погибших было зафиксировано после продолжительного нахождения в районе радиационного загрязнения, поскольку эвакуация населения не производилась из-за недостаточных сведений о существовании данного типа загрязнения окружающей среды. На данный момент бомбардировка японских городов является первым и, будем надеяться, последним, опытом использования ядерного оружия в действии.

Ядерная война существенно повлияет на климат Земли, вызвав многолетний глобальный эффект охлаждения — так называемую “ядерную зиму”. Мир погрузится в продолжительные сумерки, поскольку дым от обширных пожаров перекроет доступ солнечных лучей к поверхности. Согласно статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, для проведения исследования ученые использовали современную климатическую модель, в которой происходил ряд ядерных взрывов и их последствий, которые могут возникнуть как между относительно небольшими региональными конфликтами, так и войнами крупнейших государств мира.

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Как повлияет ядерная война на водный мир?


Из-за глобальных пожаров огромное количество частиц сажи поднимется к атмосфере

В результате длительных взрывов и пожаров диоксид углерода попадает в верхние слои океана, где образует углекислоту, вызвав в дальнейшем повышение кислотности океана. После катастрофы также последовало бы резкое увеличение количества ионов водорода в водах океана наряду со значительным снижением количества карбонат-ионов, от которых в существенной степени зависят кораллы, раковины и кости морских животных.

Ученые также выяснили, что длительное присутствие сажи в атмосфере приведет к глобальному похолоданию, став причиной временного снижения кислотности океана. Как бы то ни было, это явление не сможет существенно помочь морским обитателям, поскольку уровни карбонат-ионов будут продолжать снижаться на протяжении 10 лет после ядерных ударов.

Ученые, проводившие данное исследование, также отмечают, что несмотря на то, что крупномасштабные ядерные войны будут нести наихудшие последствия для жизни океана, небольшая ядерная война между Индией и Пакистаном, например, будут иметь не менее значительные и длительные последствия для океанических систем, сельского хозяйства и самого человека.

09 февраль 2020 /
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