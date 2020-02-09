Российские ученые придумали метод изучения таяния подводной мерзлоты
В России успешно испытали новый метод изучения таяния подводной мерзлоты, он заключается в наблюдении за сейсмической активностью океана, рассказали ТАСС в пресс-службе Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук (ИО РАН).
В вузе отметили, что в рамках пилотного проекта в районе хребта Гаккеля в Северном Ледовитом океане были установлены самовсплывающие донные станции, выполняющие роль сейсмографов. Во время рейса судна «Академик Мстислав Келдыш» в октябре 2019 года российские ученые впервые опробовали установки, погрузив их на глубину 80 и 320 метров, и получили первые результаты применения технологии. «Ученым удалось зарегистрировать множество землетрясений, что позволяет локализовать очаги скопления метана и оценить масштаб таяния подводной мерзлоты», — говорится в сообщении.
Донные станции могут находиться на морском дне до двух лет на глубине до шести километров. Благодаря им научные сотрудники ИО РАН смогли зарегистрировать множество инструментальных и локальных землетрясений, связанных с выбросами метана. Эта информация и помогает обнаружить очаги скопления газа и оценить уровень деградации подводной мерзлоты.
В институте добавили, что подробный анализ годовых сейсмических наблюдений в будущем позволит оценивать объемы выброса метана и изучать техногенные причины океанических землетрясений.
Около 80 процентов подводной мерзлоты Мирового океана располагается в районе шельфа российских восточных арктических морей. Таяние этих слоев происходит из-за того, что ее температура на 8-10 градусов выше наземной мерзлоты. Когда лед превращается в воду, высвобождается растворенный в мерзлоте метан. Мощные выходы газа усиливают парниковый эффект.
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