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Мужчины эволюционно приспособились к дракам

Мужчины эволюционно приспособились к дракам

Исследователи выяснили, что организм мужчин в ходе эволюции изменился для более эффективной борьбы с соперниками. Свои выводы ученые представили в статье, опубликованной в Journal of Experimental Biology.

Как известно, в схватке побеждает сильнейший. А схватки непрерывно преследовали представителей всех видов животных на протяжении их эволюционной истории. В ходе естественного отбора выживали особи, наиболее хорошо приспособленные к постоянным сражениям. Согласно новой работе ученых из Университета Юты, не миновал этой участи и человек.

В течение нескольких лет исследователи вынашивали гипотезу о том, что поколения межличностной агрессии между мужчинами в далеком прошлом сформировали структуры в человеческих телах, специализированные для борьбы. Прошлые работы показали, что форма и пропорции мужских рук позволяют не только увеличить их ловкость, но и защитить при ударе кулаком. Другие исследования рассматривали прочность костей лица (как вероятную мишень для удара) и то, как наши пятки могут придавать дополнительную силу верхней части тела.

Авторы новой работы высказали предположение, что если мужчины в боях склонны делать удары руками, то в ходе эволюции у них должны были сформироваться более сильные мышцы, связанные с этим действием. Ранние исследования показали, что у мужчин верхняя часть тела имеет в среднем на 75% больше массы и на 90% больше силы, чем у женщин. Но почему и как так произошло — до сих пор оставалось непонятным.

Чтобы выяснить это, ученые разработали специальный эксперимент. Они решили проверить силу удара мужчин. Но не с помощью груши — это довольно травмоопасно. Вместо этого исследователи соорудили рукоятку, которая имитировала движение при ударе. Авторы также измеряли силу участников при действии, аналогичном метанию копья, чтобы проверить альтернативную гипотезу о том, что сила верхней части тела мужчин могла развиться для охоты.

Мужчины эволюционно приспособились к дракам

Созданная исследователями установка

В исследовании приняли участие 20 мужчин и 19 женщин. Они были отобраны после заполнения специальной анкеты о повседневной физической активности. Оказалось, что даже при приблизительно одинаковом уровне физической подготовки средняя сила мужчин во время ударных движений была на 162% больше, чем у женщин, причем наименее сильный мужчина был все еще сильнее, чем самая сильная женщина. Такой половой диморфизм, согласно выводам ученых, развивается со временем и с определенной целью. Исследователи считают, что виной всему необходимость мужчин участвовать в драках.

09 февраль 2020 /
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