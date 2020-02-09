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Подземные водостоки Помпей вновь заработают спустя 1940 лет

Подземные водостоки Помпей вновь заработают спустя 1940 лет

Водостоки города, построенные почти 2 300 лет назад, представляют собой сеть туннелей и дренажных каналов общей длиной 457 метров. Вход в туннели находится возле статуи Кентавра под Гражданским форумом, стоки ведут к Императорской вилле и проходят через Виа Марина.

Археологические работы в туннелях начались в 2018 году. Тогда же несколько групп исследователей пришли к выводу, что дренажная система надежна и до сих пор пригодна для использования.

Подземные водостоки Помпей вновь заработают спустя 1940 лет

Карта подземных тоннелей в Помпеях

Подземные водостоки Помпей вновь заработают спустя 1940 лет

Археологические работы в тоннелях

Подземные водостоки Помпей вновь заработают спустя 1940 лет

Один из участков древних стоков


Массимо Осанна — археолог и генеральный директор Археологического парка Помпеи — заявил, что в настоящее время входы в тоннели заблокированы. Однако с увеличением количества дождевой воды их откроют, и система заработает вновь впервые после извержения Везувия в 79 году нашей эры.

«Поскольку сегодня у нас есть проблемы с наводнением из-за дождя, мы начнем использовать их снова. Тот факт, что мы можем это сделать, свидетельствует об отличных инженерных технологиях того времени», – Массимо Осанна.

Исследователи заключили, что дренажная система строилась в три этапа. Первые тоннели создали еще самниты — древний италийский народ, населявший город до римлян. Это произошло в конце III или начале II века до н. э., в эллинистический период. Затем в I веке стоки расширили жители Римской империи, используя доступные им технологические новинки. Третий и последний отсек был построен незадолго до извержения вулкана.

Извержение Везувия похоронило древний процветающий город под тысячами тонн горячего пепла и камней. В результате катастрофы погибло около 30 тысяч жителей Помпей.

09 февраль 2020 /
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