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Раскрыта новая тайна картины Леонардо Да Винчи

Раскрыта новая тайна картины Леонардо Да Винчи

Исследователи Имперского колледжа и Национальной галереи в Лондоне показали секретный эскиз Леонардо Да Винчи, который обнаружили под картиной «Мадонна в скалах». Для исследования взяли оригинал картины и изучили состав всех слоев краски с помощью рентгенофлуоресцентного анализа.

Эта технология позволяет выделить определенные химические элементы в картинах. Исследователи буквально наугад изучали состав картины, чтобы найти хоть какие-то следы скрытой информации, которую мог оставить художник. Оказалось, что ключом к секретному эскизу был цинк — он в большом количестве содержался в красках, которые Леонадро Да Винчи использовал для первого эскиза.

Раскрыта новая тайна картины Леонардо Да Винчи

Раскрыта новая тайна картины Леонардо Да Винчи


К тому же современные технологии позволили ускорить процесс изучения состава картин. Специально для этих целей разработали алгоритм, который автоматически обрабатывает данные со всех рентгенов и собирает более качественную визуализацию. Раньше ученые изучали каждый кадр вручную.

09 февраль 2020 /
Хочу все знать
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