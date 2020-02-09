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Гигантская галактика возрастом 12 миллиардов лет внезапно погасла и ученые не понимают почему

Гигантская галактика возрастом 12 миллиардов лет внезапно погасла и ученые не понимают почему

XMM-2599 начиналась как массивная пыльная звездообразующая галактика в самой ранней Вселенной

Заголовки многих мировых СМИ вот уже который день пестрят сообщениями о таинственной гибели гигантской галактики, которая озадачила астрономов. Галактика, известная как XMM-2599 внезапно потухла, чем сбила ученых с толку. Исследователи оценивают возраст этого гигантского монстра в 12 миллиардов лет. Это означает, что когда Вселенной был один миллиард лет, в галактике образовалось большое количество звезд. Однако спустя восемь миллионов лет процесс звездообразования в галактике внезапно прекратился. Как отмечают в своей работе исследователи, для галактики, масса звезд которой превышала массу более 300 миллиардов солнц, это очень необычно. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.

 


Вечеринка, которая внезапно закончилась

На пике своего развития галактика-монстр XMM-2599 рождала более 1000 солнечных масс в год. Для сравнения, в Млечном Пути образуется около одной новой звезды в год. Международная группа астрономов во главе с учеными из Калифорнийского университета в Риверсайде смогла провести детальные измерения и рассчитать расстояние, используя мощное спектроскопическое оборудование для наблюдений, расположенное в обсерватории Мауна-Кеа на Гавайях. Как сообщается в пресс-релизе исследования, Калифорнийского университета, Джиллиан Уилсон, профессор физики и астрономии, считает, что существование ультрамассивных галактик является сложным для численных моделей.

Считается, что звезды в молодых массивных галактиках, таких как XMM-2599, должны были перестать образовываться, когда возраст галактик достигал около трех миллиардов лет. Однако вместо этого в возрасте всего 1,8 миллиардов лет в XMM-2599 начались процессы звездообразования. Исследователи отмечают, что главная загадка этой сверх гигантской галактики заключается в том, что она больше не образует звезд. В какой-то момент ХММ-2599 являлась идеальным местом для рождения новых звезд, но потом что-то произошло. Это открытие противоречит знаниям ученых о том, как образуются галактики.

Гигантская галактика возрастом 12 миллиардов лет внезапно погасла и ученые не понимают почему

Этот набор изображений показывает возможную эволюцию XMM-2599 от массивной пыльной галактики, образующей звезды (слева), до неактивной красной галактики (в центре) и затем, возможно, превращения в галактику с яркими скоплениями (справа)

Некоторые астрономы предполагают, что образование звезд в массивных галактиках может прекратиться из-за оттока газа и пыли из сверхмассивной черной дыры в центре. Но чтобы это стало возможным, черная дыра в центре галактики должна быть не только просто невероятных размеров, но образоваться за очень короткий период времени — как известно, для роста черным дырам требуется время. Так или иначе, исследователи надеются, что дальнейшие наблюдения с помощью большого телескопа Atacama в Чили смогут пролить свет на тайну ХММ-2599. Исследователи также намерены использовать телескоп Джеймса Уэбба, запуск которого состоится в 2021 году.


Откуда взялась жизнь на Земле?

Ведущие авторы исследования полагают, что изучение галактик постепенно приближает нас к ответу на вопрос о том, как все галактики оказались здесь и как появилась жизнь. Процесс зарождения жизни на нашей планете по-прежнему остается загадкой. Тем не менее, постепенно появляются результаты исследований, которые проливают свет на основные химические элементы, необходимые для происхождения жизни. Так, фосфор встречается во всех живых существах на Земле. Недавно ученые отследили фосфор в Солнечной системе, изучая способы его попадания на нашу планету. Так ученым удалось узнать как именно образуются молекулы, содержащие фосфор.

09 февраль 2020 /
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