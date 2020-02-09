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Как сделать селфи в космосе?

Как сделать селфи в космосе?

По-настоящему космическое селфи Кристины Кох

Пребывание в безвоздушном пространстве на орбите нашей планеты влечет за собой множество потенциальных опасностей, способных погубить даже самого осторожного астронавта. Однако некоторые из них не уступают своим земным привычкам даже в столь непредсказуемом месте, как космос. Так, астронавту НАСА Кристине Кох удалось сделать единственное в своем роде селфи на фоне бескрайней Вселенной, находясь при этом снаружи Международной Космической Станции, сообщает британский портал newsweek.com.


Можно ли сделать селфи в космосе?

Кристина Кох — первая женщина-астронавт, установившая рекорд по продолжительности пребывания на Международной космической станции (МКС). Проведя в общей сложности 328 дней на борту станции, Кох обошла вокруг Земли более 5200 раз. Во время полета Кох также приняла участие в первом полностью женском выходе в открытый космос вместе с астронавтом НАСА Джессикой Меир. Тогда астронавты были отправлены за пределы МКС для починки вышедшего из строя зарядного устройства на космическом корабле.

Известно, что корабль Кох стартовал к МКС в марте 2019 года, и с тех пор провел 11 месяцев на орбите Земли на высоте около 400 километров. После приземления астронавта на Землю, 328-дневное пребывание Кристины Кох станет вторым по продолжительности одиночным космическим полетом американского астронавта. Рекорд по продолжительности одиночного космического полета принадлежит отставному астронавту НАСА Скотту Келли, который провел на борту МКС 340 дней с 2015 по 2016 год.

Как сделать селфи в космосе?

Скотт Келли — рекордсмен по продолжительности одиночного космического полета на МКС

На борту МКС Кристина Кох принимала участие в более чем 210 научных исследованиях, предоставляя ценные данные для реализации долгосрочных планов НАСА по исследованию человеком Луны в рамках программы Artemis. Многие из этих исследований были направлены на изучение воздействия длительных космических перелетов на организм человека, принимая во внимание факторы невесомости, долговременной изоляции от внешнего мира, радиации и стресса. Среди наиболее заметных экспериментов, в которых Кох принимала участие в ходе своей миссии, было исследование воздействия космических полетов на кости позвоночника.

Помимо участия в большом количестве научных исследований, Кох также сделала множество захватывающих снимков Земли и происходящих на ней явлений с МКС. Одним из них стал снимок “селфи” на земной орбите, мгновенно ставший вирусным среди пользователей интернета. Как бы то ни было, мало кто знает, что авторство на первое “космическое селфи” принадлежит знаменитому Баззу Олдрину, который во время своего полета на космическом корабле в 1966 году не только поставил рекорд по продолжительности нахождения человека в открытом космосе, но и успел сделать историческое для всего человечества “селфи”.

Как сделать селфи в космосе?

Первое в истории селфи на орбите Земли в исполнении Базза Олдрина

Для того, чтобы воплотить идею о создании профессиональных космических фотографий в реальность, главное космическое агентство планеты заказало 53 немодифицированных зеркальных аппарата компании Nikon со специальным защитным корпусом, позволяющим технике работать в условиях низкой гравитации и резких перепадов температур. Известно также, что до этого NASA использовало фотоаппараты шведского производителя “Hasselblad”, которому в свое время посчастливилось стать официальным поставщиком подобной техники для всем известной программы “Апполон”.

Несмотря на всю мощность и профессиональность имеющейся на МКС техники, сделать космическое селфи как внутри, так и вне станции совсем непросто. Дело в том, что фотографу-астронавту чаще всего сложно добиться полностью неподвижного состояния камеры даже при нахождении внутри Международной Космической Станции, где при идеальной фиксации прибора невозможно сделать качественные снимки из-за постоянной вибрации этой космической лаборатории. Однако если у астронавта каким-то образом это получается и он готов представить свое по-настоящему “звездное” фото, данные с фотокамер передаются на Землю по специальным каналам связи, откуда они попадают в руки уже земных специалистов, а затем и в средства массовой информации.

09 февраль 2020 /
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