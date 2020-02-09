Все модели изменения климата показывают, что катастрофа стремительно приближается. Но почему?

Люди бегут от австралийских лесных пожаров в декабре 2019 года

Существуют десятки климат ических моделей, согласно которым потепление из-за изменения климат а на нашей планете приведет к росту температур на 3°С. Важно понимать, что это — катастрофический прогноз. На первый взгляд небольшое повышение температуры приведет к затопленным городам, сбоям в работе сельского хозяйства и смертельной жары. При этом практически во всех сложных климат ических моделях наблюдается мрачная устойчивость, которая длилась вплоть до прошлого года. Так, медленно и незаметно некоторые модели начали показывать значительное повышение температур. Ученые, которые оттачивали эти системы, использовали те же предположения о выбросах парниковых газов, что и раньше, однако на этот раз результаты оказались намного хуже. Некоторые модели прогнозируют рост температур не менее чем на 5 °C. На данный момент исследователи не понимают что является причиной таких изменений.

Сценарий надвигающейся катастрофы

Как пишет издание Bloomberg, исследователи начали сбор данных, однако этот процесс в лучшем случае займет несколько месяцев. Причина для беспокойства заключается в том, что эти самые модели успешно прогнозировали изменение климат а в течение полувека. Полученные результаты по-прежнему соответствуют всем основным научным, политическим и частным климат ическим целям и дискуссиям, включая шестую энциклопедическую оценку Межправительственной группы ООН по изменению климат а (МГЭИК), которая будет опубликована в 2021 году. Пока что ситуация выглядит так, что если человечество не предпримет никаких действий в отношении изменения климат а, у нас будет меньше времени, чтобы избежать худших последствий.

Тем не менее, некоторые исследователи убеждены, что существует высокая вероятность того, что модели показывают неправильные результаты или они были неверно расшифрованы. Неопределенность в том, как читать модели, подчеркивает одну из центральных проблем изменения климат а. С одной стороны, политики и представители общественности обращаются к ученым, чтобы узнать как предотвратить разрушительные засухи, волны жары и теплые зимы. При этом не существует однозначного ответа на вопрос о том, как скоро произойдут те или иные изменения. С помощью климат ических моделей исследователи проверяют идеи о влиянии таяния ледяного покрова, влажности почвы и облаков и других факторов. В данный момент существует более ста моделей, используемых для прогнозирования взаимосвязи между углекислым газом и потеплением, Каждая из таких моделей была разработана около двух двумя десятками независимых групп исследователей.

На создание климат ических моделей, которые выполняют чрезвычайно сложные вычисления требуется огромное количество времени. Необходимо учесть большое количество данных, которые взаимодействуют между собой и на ранних этапах внести коррективы для устранения неполадок. Так, совсем недавно мы рассказывали вам о том, что все существующие климат ические модели не учитывают таяние вечной мерзлоты. И это, как вы можете догадаться, является большой проблемой. В прошлом году модели, которые используются в главных климат ологических институтов мира, начали показывать необычные данные. Причина происходящего остается неизвестной.

Горячие модели

В целом, до пятой части новых результатов, опубликованных в прошлом году, показали аномально высокую чувствительность к климат у. Однако чтобы с уверенностью сказать о том, действительны ли все эти мрачные прогнозы, необходимо больше исследований.

Если в отношении новых более высоких оценок все же будет достигнут консенсус, это может оказать реальное влияние на действия правительств и предприятий по всему миру. Напомним, что Парижское соглашение 2015 года требует от стран сокращения выброса вредных веществ в атмосферу, чтобы глобальная температура не поднялась выше 1,5 °C. Но график, по которому мир согласился действовать во имя этой цели, был отчасти составлен из тех же климат ических моделей, которые в настоящее время дают более высокие оценки. И это может означать, что цель, предусмотренная Парижским соглашением уже, недостижима.

Сегодня задача, стоящая перед исследователями, заключается в том, чтобы выяснить, к каким результатам могут привести подобные изменения в климат ических моделях. В следующем исследователи, которые работают над созданием климат ических моделей и авторы докладов ООН по проблемам изменения климат а попытаются составить общую картину, о которой мы узнаем не раньше 2021 года.